Mentős és a férje halt meg egy balesetben Fejér vármegyében
2025. augusztus 9. 19:04

Közlekedési balesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje - közölte az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint a baleset péntek este történt Fejér vármegyében

Az áldozat az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz.

Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt - írták, őszinte részvétüket kifejezve a családnak.

Az elhunyt mentőtisztet az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.

