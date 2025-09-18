Nagy János: a kormánynak vannak tervei, ajánlatai a magyar embereknek

Van ajánlatunk a magyar embereknek, vannak családtámogatással, otthonteremtéssel, gazdasági programokkal kapcsolatos terveink. Nem mondhatja senki azt, hogy belefáradtunk volna a kormányzásba, hogy ellustultunk; kifejezetten aktív, energikus, tettrekész állapotban vagyunk - mondta a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár csütörtökön a Harcosok órája című online műsorban.

Nagy János a balatonfüredi kihelyezett frakcióülésről szólva elmondta: "jobbak vagyunk mint fél éve, de fogunk még felfelé menni". Ez nemcsak egyedileg, hanem általánosan is így van - közölte.

Hozzátette, meghallgatták szerda este a miniszterelnököt, "világos, hogy mit kell tenni". Magyarország előtt két út áll: a brüsszeli globalisták útja vagy a magyar nemzeti út - emlékeztetett.

A Digitális Polgári Körök (DPK) koordinátora az adásban elmondta, hogy szombaton a Papp László Budapest Sportarénában személyes találkozóra várják a DPK-tagokat. Ugyan a politikai vita átkerült a digitális térbe, és ott vannak az emberek is, konzervatív pártként fontosnak tartják a személyes találkozókat is.

"Fontos, hogy legyen egy erős politikai közösség, amely meg tudja védeni Magyarországot fegyver nélkül is" - jelentette ki.

Hozzátette, óriási az érdeklődés a szombati esemény iránt, amelyet online is követhet bárki, és a Tisza Párt vádjaira reagálva megjegyezte: nem kerül milliárdokba a rendezvény.

A legújabb nemzeti konzultációról szólva kifejtette: 2006-ban már volt példa arra, hogy egy a magyarokat átverő pártvezérre adják a választók a voksukat. Mert "bizony, a Tisza adóemelésben gondolkodik". Az embereknek ezt ismerniük kell, hogy ennek fényében tudjanak dönteni, várhatóan 206 nap múlva - mondta.

A nemzeti konzultáció nem egy ellenzéki párt programjáról szól, hanem Magyarország jövőjéről. "Arról, hogy be akarunk-e brüsszeli nyomásra vezetni olyan adókat, amelyekkel a magyar emberek és vállalatok rosszul járnak" - jelentette ki.

"Magyarország jövőjéről, szuverenitásáról, a magyar emberek békéjéről és biztonságáról van szó"

- mondta.

A Tisza Párt Otthon Start programot illető bírálatára azt mondta, ez egy filozófiai kérdés is régi szocialista elképzelés a tulajdonnélküliség; de az ellenzéki párt által hangoztatott bérlakásokban az emberek ki vannak szolgáltatva valakinek.

Arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelent meg egy lakossági fórumon azt mondta: "sajnálom, hogy a Romulusz ehhez adja a nevét", "csak a macsóságát bizonyítja".

A műsor második felében Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő az esetet úgy kommentálta, hogy egy olyan ember, aki éles lőfegyverrel vesz részt egy fórumon, "az egy erőszakmániás hazaáruló", és nincs helye a magyar közéletben.

Arra a felvetésre, hogy a liberális sajtó mindennek ellenére először elhallgatta az ügyet, és próbálta védeni Ruszin-Szendi Romuluszt, a kormánypárti politikus elmondta: a liberális sajtó "stílusa" az, hogy mindenkit hülyének néz, és még a "legnyilvánvalóbb hazugságokban testet öltő manipulációt" is megengedik maguknak.

Azzal kapcsolatban, hogy a kötcsei pikniken Ruszin-Szendi Romulusz fellökte a Mandiner riporterét, azt mondta, hogy a Tisza Párt alelnöke ezzel a magatartással átlépett egy vörösvonalat, szinten lépett, és el kell távolitani őt a közéletből. Deutsch Tamás leszögezte, a jelenlegi kormány határozottan fellép az erőszak ellen, a Tisza Párt alelnöke pedig ne képviselje az erőszak kultuszt a közéletben!

Mindennek ellenére Magyar Péter az esetről úgy nyilatkozott, hogy "ez csak egy évődő lökdösődés volt", és végén megölelték egymást - fűzte hozzá Deutsch Tamás, aki szerint ez hazugság, és Magyar Péter azt várja el, hogy az emberek ne a saját szemüknek, hanem neki higgyenek.

Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése ügyében a kormánypárti politikus ismertette: a jövő héten fogja vizsgálni az illetékes bizottság, de szerinte nem fogják felfüggeszteni a mentelmi jogát, mivel - mint fogalmazott - neki "papírja van arról, hogy Brüsszel fogott embere", ő egy "brüsszeli báb".

A beszélgetésben szó volt arról is, hogy a Svédországban az illegális migránsok miatt romló közbiztonságot Orbán Viktor miniszterelnök is szóvá tette, amire a svéd miniszterelnök is reagált. Deutsch Tamás hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor a svéd ügyészség és a büntetőeljárásokban részt vevő hatóságok nyilvános adatközlése alapján fogalmazott meg tényeket.

A kormánypárti politikus szerint a tömeges illegális migráció Európát szétziláló 10 éves története után még mindig a 2015-ös "mantrát mondják a magukat komolynak gondoló emberek", és a menekülteket összekeverik az illegális migránsokkal. Magyarország az ukrajnai háborúból menekülő embereket befogadja, de az illegális migránsokat nem - szögezte le.

Európa gazdasági versenyképességének romlásáról Deutsch Tamás azt mondta: "Brüsszel tragikus gyakorlata, politikája a versenyképesség rombolásán keresztül örvényként lehúzza az EU-s tagországok gazdaságát is". Brüsszel nem segít, hanem árt és rombol - hangsúlyozta.

Tavaly, amikor Magyarország volt az Európai Unió Tanácsának soros elnöke, akkor a budapesti nyilatkozatban világosan megfogalmaztak egy tervet a versenyképesség javítására, de abból az Európai Bizottság semmit nem valósít meg - tette hozzá.

