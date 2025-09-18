A BYD húzza az e-autós átállást: Magyarországon már közel 14 százalékos a részesedése

2025. szeptember 18. 13:04

A BYD kínai autómárka részesedése a magyarországi elektromos járművek piacán az idén már megközelíti a 14 százalékot – közölte a BYD Magyarország.

A márka, amely 2023-ban jelent meg Magyarországon, az idén az első nyolc hónapban 1180 személyautót és kisteherjárművet értékesített a magyar újautó-piacon. Augusztusban 141 eladott autóval már a BYD volt legnépszerűbb márka az elektromos járművek között, a legtöbbet vásárolt modellek tízes listáján pedig három BYD modell szerepelt - ismertették, kiemelve, hogy az európai kínálat a héten egy új modellel, a gyártó Super Hybrid hajtásláncát alkalmazó SEAL 6 DM-i modellel bővült.

A magyarországi újautó-piacon az elektromos járművek részesedése az idén már 10 százalék fölé emelkedett.

A BYD az év hátralévő részében is intenzíven terjeszkedik, az év végéig 4 új partnerrel bővül a hálózata, nyolc magyarországi városban lesz elérhető márkakereskedés.

A kínai márka Európában 2025 folyamán 12 új piacon jelent meg, a tervek szerint az európai márkakereskedések száma ezer fölé emelkedik.

A BYD Auto célja az, hogy ott gyártson, ahol értékesít, ezért megerősítették, hogy 2025 végén Magyarországon megkezdik a termelést a szegedi gyárban, korábbi bejelentés szerint a Dolphin modell gyártásával.

A BYD Magyarország beszámolt arról is, hogy az idei első félévben a kínai gyártó 23 százalékos növekedést ért el az előző év hasonló időszakához viszonyítva, az árbevétel elérte a 47 milliárd eurót. A márka részesdése az új energiával hajtott járművek globális piacán már 21 százalékos, ezzel piacvezető, ahogy az elektromos szegmensben is.

A BYD elkötelezett résztvevője a globális felmelegedés elleni küzdelemnek, célkitűzése, hogy 2030-ra 50 százalékkal csökkentse energiaintenzitását, 2045-re pedig tevékenysége karbonsemlegessé váljon - tájékoztattak.

A 2003-ban alapított BYD Auto a BYD multinacionális high-tech cég autóipari leányvállalata, amely tisztán elektromos és plug-in hibrid járművek fejlesztésére összpontosít. A BYD márka 2023 októberében jelent meg konnektorról tölthető, tisztán elektromos és plug-in hybrid járműveivel Magyarországon, fejlődése azóta töretlen. A BYD Auto magyarországi gyártóhely építését kezdte el Szegeden több milliárd eurós beruházással, nemrégiben pedig bejelentette, hogy Budapestre telepíti európai vállalati és fejlesztési központját.

MTI