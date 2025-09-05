Novák Irén: a Csoóri Sándor-program részeként idén 2,5 milliárd forint támogatást osztanak szét

A Csoóri Sándor-program részeként idén 2,5 milliárd forint támogatást osztanak szét 1600 népművészettel, néptánccal és néphagyományokkal foglalkozó szervezet között Magyarországon és külhonban is - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára csütörtökön a közmédia műsorában.
Novák Irén a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában és az M1 aktuális csatornán elmondta: a hét éve működő és a határon túli területeket is lefedő Csoóri Sándor-programot elsősorban a népművészet területén munkálkodó szervezeteknek, magánszemélyeknek nyújt támogatást.
Megjegyezte, nemcsak az olyan nagy szervezetek, mint például a Jászság Népi Együttes, vagy a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes, hanem az egészen kis településeken működő néptáncegyüttesek is pályázhatnak.
Kiemelte: ezzel a sokrétű lehetőséggel évente több száz szervezetet támogatnak, amivel a "nagyrabecsülésüket" fejezik ki ezen közösségek felé.
A támogatásból többek között a néptáncegyüttesek fellépőruhát tudnak vásárolni, vagy az utazási költséget is fedezni tudják - hangsúlyozta a helyettes államtitkár, aki szerint a hagyományaink megőrzése szempontjából kulcsfontosságú, hogy ezek a szervezetek megmaradjanak és fejlődni tudjanak.
Novák Irén tájékoztatása szerint több mint 1800 magas színvonalú pályázat érkezett idén a Csoóri Sándor-programra. A pályázatok eredményeit kihirdették, a nyertesek 1-2 hónapon belül megkapják az elnyert összeget. A pályázatok mintegy kilencven százaléka nyert támogatást.
A sikeres pályázatok egyharmada az elcsatolt nemzetrészekből érkezett, "hiszen mi egy nemzetet alkotunk és nagyon fontos, hogy minden támogatási formából ők is részesüljenek valamilyen formában és egymást tudjuk gazdagítani" - mondta a helyettes államtitkár.
Hozzátette: a szervezetek pár százezer forinttól több millió forintig tudnak pályázni. Rámutatott: több pályázat is benyújtható különböző kategóriákban.
Novák Irén kitért arra is, hogy a következő tíz évben 850 milliárd forintot fordít kulturális fejlesztésekre a magyar kormány. Az államtitkár célként jelölte meg, hogy a magyar vidék és a határon túli magyarság is részesüljön ezekből a beruházásokból.
"Különösen fontos, hogy a kicsi gyerekek már az óvodában találkozzanak a népmesével, a néptánccal, a népdallal" - hangsúlyozta a helyettes államtitkár azzal kapcsolatban, hogy a Kincses Kultúróvoda Pályázat keretösszegét a tavalyi 15 millió forintról idén 65 millió forintra emelték.
Novák Irén elmondta, hogy a programra 100 óvoda idén 500 ezer forint és 2 millió forint közötti összegben pályázhatott az óvodákban, koncerttermekben és színházakban megvalósuló kulturális programok megvalósítására.
Idén új elemként jelent meg a programban, hogy az óvodák bevonják a családokat, a szülőket is, hogy a kulturális programokat együtt élhesse át a család - emelte ki a helyettes államtitkár.
