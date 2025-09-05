Nacsa Lőrinc: a nagybányai és a máramarosi magyarság a jövőt építi

Nacsa Lőrinc az MTI-nek telefonon nyilatkozva felidézte: a Főtér Fesztivál Nagybánya és Máramaros megye legnagyobb magyar rendezvénye, melyet 2006 óta szerveznek meg. Úgy fogalmazott, "óriási dolog", hogy a szórványban a magyar közösségnek van egy ilyen régóta és jól működő kulturális, zenei és közösségi fesztiválja. Ezt a magyar kormány is támogatja immár 15 éve - tette hozzá.

2025. szeptember 5. 12:09

A nagybányai és a máramarosi magyarság a jövőt építi és nem a múltba réved, azt gondolja, ott szükség van a magyar szóra, a magyar dallamra, a magyar gondolatra és a magyar közösségre - jelentette ki az MTI-nek nyilatkozva a csütörtökön a nagybányai Főtér Fesztiválra látogató nemzetpolitikai államtitkár.

Nacsa Lőrinc A Főtér és környéke a Várvédő gyűjteményben című kiállítás megnyitóján vett részt a Várvédő Galériában. A tárlaton a város emblematikus épületei elevenednek meg olyan nagybányai festők vásznain, mint Ziffer Sándor, Boromisza Tibor, Nagy Oszkár, Gáll Ferenc (François Gáll), Mund Hugó és mások.

Nacsa Lőrinc az MTI-nek telefonon nyilatkozva felidézte: a Főtér Fesztivál Nagybánya és Máramaros megye legnagyobb magyar rendezvénye, melyet 2006 óta szerveznek meg. Úgy fogalmazott, "óriási dolog", hogy a szórványban a magyar közösségnek van egy ilyen régóta és jól működő kulturális, zenei és közösségi fesztiválja. Ezt a magyar kormány is támogatja immár 15 éve - tette hozzá.

Közölte: Máramaros megye székhelyén a magyar közösség képviselőivel, egyházi, politikai, civil és iskolai vezetőkkel találkozott, akikkel a szórvány és a magyar oktatás helyzetét elemezték. "Szórványban akkor tudunk igazán megmaradni, ha vannak erős szervezeteink, van politikai képviseletünk és vannak erős oktatási intézményeink" - húzta alá Nacsa Lőrinc.

Mint mondta, a találkozón szó esett a nemzetpolitikai államtitkárság által lebonyolított Határtalanul és Petőfi Sándor Programokról, a különböző ösztöndíj- és pályázati rendszerekről is.

"Abban maradtunk a nagybányai, máramarosszigeti magyar közösségi vezetőkkel, hogy továbbra is közösen járunk azon az úton, ami a máramarosi magyarság megerősítését szolgálja, hiszen az elmúlt években számtalan eredményt értünk el" - húzta alá.

Példaként a Teleki Magyar Ház és a katolikus templom felújítását említette, és elmondta, hogy a városban vadonatúj bölcsőde épült, és a 21. századi követelményeknek megfelelően újítottak fel oktatási intézményeket. "Számtalan olyan támogatás érkezett Nagybányára és Máramaros megyébe az elmúlt években a magyar kormánytól, ami az itteni közösséget erősítette. Tehát a nagybányai és a máramarosi magyarok is számíthatnak Magyarország kormányára" - mondta.

Úgy értékelt, a közös építkezésnek is köszönhető, hogy a térségben élő magyarság korábbi drasztikus fogyása mára "valamilyen módon mérséklődött vagy megállt". "Látjuk, hogy az iskolakezdők, az óvodások, a bölcsődések száma már beállt egy szintre és nem csökken" - mondta. Hozzátette: ehhez el kellett mondani a szülőknek, miért érdemes magyar iskolát, óvodát választani, akcióterv készül erre. Közölte: a térségben a Rákóczi Szövetséggel közösen lebonyolított Iskolabusz-program is sikeres, általa több gyerek kap lehetőséget arra, hogy magyar iskolába járhasson. Emlékeztetett: 2025 a nemzetpolitikában A jövő nemzedék éve, és úgy vélte, az ennek keretében tartott kiegészítő programok - táborok, zarándoklatok, fesztiválok - is hozzájárulnak a fiatalok magyar identitásának megőrzéséhez.

Nacsa Lőrinc a kiállításmegnyitón mondott köszöntőjében gratulált a Főtér Fesztivál szervezőinek a 20. kiadásához érkezett rendezvényhez, hangsúlyozva, ez nem csak "röpke fellángolás" volt, "komoly elköteleződés" van mögötte. Kérte a helyieket: olyan szemmel nézzenek kulturális és épített örökségükre, hogy az jelenti a jövőt.

"A nagybányai magyar jövő, a mi közösségeink jövője, azt nézzük a következőkben is, hogy mit tudunk tenni a közösségünkért, a jövőnkért" - mondta.

Pintér Zsolt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Máramaros megyei szervezetének elnöke a város gazdag történelmét, a "csodálatos város" megalakulását idézte fel, és a Nagybányai Művésztelep létrejöttét, mely nemzetközi hírűvé tette. "A nagybányai magyar közösség nagyon jó időket él, soha nem volt annyira erős és aktív, mint most" - mondta, és úgy vélte, ez a magyar kormány támogatásának is köszönhető, amiért a közösség nevében köszönetet mondott.

A tárlatot Dávid Lajos, a Teleki Magyar Ház vezetője nyitotta meg, és nagybányai alkotások vásárlására, a helyi művészek támogatására kérte közönségét, míg Várvédő Zsolt galériatulajdonos a gyűjtemény történetét ismertette.

A nagybányai és máramarosi magyarok találkozóhelyének számító Főtér Fesztivál szeptember 1. és 7. között zajlik. A jubileumi kiadáson sokszínű programmal várják a különböző korosztályokat, a főtéri színpadon Karácsony János "James", az LGT gitárosa, a Budapest Bár és a Blahalouisiana is fellép.

A 108 ezer lakosú Nagybányán a legutóbbi népszámláláson 8713 ember vallotta magát magyarnak, Máramaros megyében 5 százalék körüli a magyarság számaránya.

Kép: Nagybányai Magyar Királyi Állami Gimnázium - kappenabzeichen.hu

MTI