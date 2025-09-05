Orosz miniszter: a vártnál gyorsabban hűl a gazdaság

2025. szeptember 5. 09:07

A vártnál gyorsabban hűl Oroszország gazdasága - jelentette ki Makszim Resetnyikov orosz gazdaságfejlesztési miniszter csütörtökön újságíróknak a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon.

"A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a gazdaság a vártnál gyorsabban hűl" - mondta Resetnyikov.

German Gref, a Sberbank vezérigazgatója csütörtöki vlagyivosztoki sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a második negyedévben az orosz gazdaság a "technikai stagnálás" szakaszába lépett.

"Július és augusztus elég egyértelműen jelzi, hogy közeledünk a nulla százalékos szinthez" - tette hozzá.

Gref szerint az orosz gazdaság fellendüléséhez jelentős alapkamat-csökkentésre van szükség. Közölte, hogy a Sberbank az év végére 14 százalékos alapkamatot vár, de a bankvezető úgy vélekedett, hogy 12 százalékos vagy még alacsonyabb lenne kívánatos. Kifejezte reményét, hogy a központi bank nem engedi meg a recesszióba való átmenetet.

A RIA Novosztyi hírügynökség emlékeztetett, hogy áprilisban az orosz gazdaságfejlesztési tárca 2025-re 2,5 százalékos GDP-növekedést prognosztizált. Múlt héten Anton Sziluanov pénzügyminiszter ugyanakkor azt mondta, hogy Oroszország GDP-je idén legkevesebb 1,5 százalékkal fog növekedni.

Az orosz szövetségi statisztikai szolgálat (Roszsztat) augusztus végén közölte, hogy az első fél évben a GDP 1,2 százalékkal nőtt. Korábban a hivatal az orosz gazdaság növekedését a második negyedévben 1,1 százalékra, az elsőben pedig 1,4 százalékra prognosztizálta, éves szinten.

mti