A vártnál gyorsabban hűl Oroszország gazdasága - jelentette ki Makszim Resetnyikov orosz gazdaságfejlesztési miniszter csütörtökön újságíróknak a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon.
"A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a gazdaság a vártnál gyorsabban hűl" - mondta Resetnyikov.
German Gref, a Sberbank vezérigazgatója csütörtöki vlagyivosztoki sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a második negyedévben az orosz gazdaság a "technikai stagnálás" szakaszába lépett.
"Július és augusztus elég egyértelműen jelzi, hogy közeledünk a nulla százalékos szinthez" - tette hozzá.
Gref szerint az orosz gazdaság fellendüléséhez jelentős alapkamat-csökkentésre van szükség. Közölte, hogy a Sberbank az év végére 14 százalékos alapkamatot vár, de a bankvezető úgy vélekedett, hogy 12 százalékos vagy még alacsonyabb lenne kívánatos. Kifejezte reményét, hogy a központi bank nem engedi meg a recesszióba való átmenetet.
A RIA Novosztyi hírügynökség emlékeztetett, hogy áprilisban az orosz gazdaságfejlesztési tárca 2025-re 2,5 százalékos GDP-növekedést prognosztizált. Múlt héten Anton Sziluanov pénzügyminiszter ugyanakkor azt mondta, hogy Oroszország GDP-je idén legkevesebb 1,5 százalékkal fog növekedni.
Az orosz szövetségi statisztikai szolgálat (Roszsztat) augusztus végén közölte, hogy az első fél évben a GDP 1,2 százalékkal nőtt. Korábban a hivatal az orosz gazdaság növekedését a második negyedévben 1,1 százalékra, az elsőben pedig 1,4 százalékra prognosztizálta, éves szinten.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Nacsa Lőrinc az MTI-nek telefonon nyilatkozva felidézte: a Főtér Fesztivál Nagybánya és Máramaros megye legnagyobb magyar rendezvénye, melyet 2006 óta szerveznek meg. Úgy fogalmazott, "óriási dolog", hogy a szórványban a magyar közösségnek van egy ilyen régóta és jól működő kulturális, zenei és közösségi fesztiválja. Ezt a magyar kormány is támogatja immár 15 éve - tette hozzá.
Horváth László kijelentette, a hajtóvadászat folytatódik, szigorították a törvényeket, továbbá a prevenció megújítása is elindult. A társadalom védekezőképessége azonban "ijesztően gyenge állapotban van" - tette hozzá.
Magunk alatt fűrészeljük a fát, de a brüsszeli héják azt hazudják nekünk, hogy ez valamiféle sikertörténet. A félrevezetett polgároknak végre fel kellene ébredniük és feltenni a kérdést: mi az ördögöt keresünk Ukrajnában? Miért avatkozunk be egy unión kívüli ország háborújába fegyverekkel és euró milliárdokkal?