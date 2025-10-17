Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal
2025. október 17. 07:08

Telefonon egyeztettem Trump elnökkel. Az előkészületeket megkezdtük - írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön este a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök hozzátette, Magyarország a béke szigete!

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miután telefonon egyeztettek.

MTI
