Október 23-i boltzár és a hosszú hétvége rendje

Az idei október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója csütörtökre esik, így négynapos hosszú hétvége vár a legtöbb munkavállalóra. A nemzeti ünnepen teljes boltzár lesz érvényben, de a többi napon már nyitva lesznek az üzletek – péntektől szombati menetrend szerint.
Teljes zárás október 23-án
A kereskedelmi törvény értelmében október 23-án a nagyobb áruházláncok, diszkontok, hipermarketek és szupermarketek zárva tartanak. A bevásárlóközpontok üzletei szintén jellemzően zárva lesznek, ugyanakkor a mozik, éttermek, kávézók és más szabadidős szolgáltatások fogadják a vendégeket. A nagybani és városi piacok többsége sem nyit ki, bár kisebb helyi piacok esetében lehetnek kivételek.
Hol lehet mégis vásárolni?
A boltzár ellenére több típusú üzlet és szolgáltatás elérhető lesz:
-
Benzinkutak boltjai – a legtöbb helyen nyitva tartanak;
-
Ügyeletes gyógyszertárak – az elérhetőség településenként megtalálható az OGYÉI oldalán;
-
Nonstop boltok és franchise üzletek (CBA, Coop, Reál) – egyes helyeken önálló döntés alapján kinyithatnak;
-
Kis családi üzletek, ahol a tulajdonos maga dolgozik;
-
Virágboltok, újságosok, trafikok, édességboltok;
-
Vendéglátó- és szórakozóhelyek;
-
Online házhoz szállítás – a Foodora Market és a Wolt Market szolgáltatásai elérhetők lesznek.
Fokozatos visszatérés a megszokott nyitvatartáshoz
Pénteken, október 24-én – bár ez is pihenőnap – már megnyitnak a nagyobb üzletek, szombati nyitvatartás szerint. A hétvégén (október 25–26.) a megszokott szombati és vasárnapi menetrend lép életbe. Az üzletek pontos nyitvatartása helyenként eltérhet, ezért érdemes előre ellenőrizni a boltok weboldalait vagy keresőit.
Posták és közszolgáltatások
A posták október 23-án zárva lesznek, 24-én és 25-én pedig szombati (pihenőnapi) munkarend szerint működnek.
-
A nagyobb városokban és Budapesten kerületenként legalább egy posta hosszabb ideig nyitva tart.
-
A 15 ezer fő feletti településeken legalább egy posta korlátozottan működik.
-
A kisebb településeken rövidített nyitvatartásra lehet számítani.
A hulladékszállítás a megszokott rend szerint történik, így október 23-án is elviszik a szemetet az érintett területekről.
A tömegközlekedés az ünnepnapon ünnepi menetrend szerint jár, a hosszú hétvége további napjain pedig szombati, illetve vasárnapi rend érvényesül.
-
