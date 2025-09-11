Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta az Európai Zsidó Kongresszus elnökét

2025. szeptember 11. 05:08

Orbán Viktor miniszterelnök szerda este a Karmelita kolostorban hivatalában fogadta Moshe Kantor urat, az Európai Zsidó Kongresszus elnökét.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Moshe Kantort, az Európai Zsidó Kongresszus elnökét (b) a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 10-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A találkozón részt vett Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke is- tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

mti