Pekingi tenisztorna - Marozsán negyeddöntős, Sinner következhet

2025. szeptember 27. 16:08

Marozsán Fábián második győzelmével bejutott a negyeddöntőbe a 4,01 millió dollár (1,32 milliárd forint) összdíjazású pekingi keménypályás tenisztornán, s következő ellenfele a volt világelső Jannik Sinner lehet.

A világranglistán 57. magyar játékos a nála tíz hellyel előrébb rangsorolt Benjamin Bonzi után, szombaton ismét egy franciával csapott össze Alexandre Muller személyében, aki karriercsúccsal 38. az ATP-rangsorban. A 28 éves rivális eddig egy ATP-tornát nyert (idén Hongkongban), a Grand Slameken pedig a második forduló a legjobb eredménye. Első találkozójukon a nyitószett 4:3-nál dőlt el, amikor a 25 éves magyar elvette Muller adogatását, majd kiszerválta a játszmát. A folytatás szorosabban alakult, egy-egy brékkel jutottak el a rövidítésig, melyben 5-5 után a nyerő ütéseket szóró Marozsánnak sikerült egymás után két labdamenetet hoznia, így 1 óra 34 perc elteltével ő ünnepelhetett.

"Úgy éreztem, hogy kicsit nyomott, álmoskás volt a meccs eleje, korán kezdtünk és előtte esett az eső, nem volt könnyű felpörögni. Kicsit mindketten tartottunk a másiktól, ez volt az első meccsünk. Müller nagy küzdő, harcos mentalitású játékos, ezért is nagyon örülök, hogy én jöttem ki győztesen a meccsből" - nyilatkozta menedzsmentjének tájékoztatása szerint a magyar teniszező. "Szerintem az első szett teljesen rendben volt, nem volt hullámvölgyem, és a lehető legjobb pillanatban, új labdákkal 5:5-nél sikerült brékelnem, majd egyből lezártam a szettet. A folytatásban viszont már volt néhány hibám sorozatban, emiatt a második szett elején hamar brékhátrányba kerültem. Ami viszont nagyon fontos volt, nem estem pánikba, koncentrált maradtam és egyből visszabrékeltem. A tie-breakben jól adogattam, próbáltam agresszív, kockázatosabb teniszt játszani, ennek most meglett az eredménye, és két kifejezetten szép labdamenettel lezártam a meccset" - tette hozzá Marozsán, aki először jutott negyeddöntőbe a kínai fővárosban.

Az esetleges Sinner elleni folytatásról annyit mondott, hogy élvezni szeretné a hétfői meccset, felmenni a pályára (minden bizonnyal a centerre), és elengedni a kezét.

"Játszottam már Sinner ellen egy alkalommal, tavaly Halléban, akkor nyertem egy szettet. Szeretném megnehezíteni a dolgát, de a legfontosabb, hogy jól és felszabadultan teniszezzek ellene" - fejtette ki.

A negyeddöntőben a négyszeres Grand Slam-bajnok Jannik Sinner következhet, ha az olasz sztár a későbbiekben legyőzi a 68. helyezett francia Terence Atmane-t.

Eredmény, nyolcaddöntő:

Marozsán Fábián-Alexandre Muller (francia) 6:3, 7:6 (7-5)

Peking, 2025. szeptember 27. Marozsán Fábián a francia Alexander Muller elleni mérkőzésen a pekingi keménypályás tenisztorna nyolcaddöntőjében 2025. szeptember 27-én. Marozsán 6:3, 7:6 arányban győzött. MTI/EPA/Vu Hao

