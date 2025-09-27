Erő helyett hangerő

Szerettem volna a kampány mocskos vitáitól távol maradni. Vannak azonban helyzetek, amikor ez a hallgatás lapításnak tűnhet. A Semjén Zsolt elleni támadás megszólalásra késztet. Surján László írása.

2025. szeptember 27. 14:08

Szerettem volna a kampány mocskos vitáitól távol maradni. Vannak azonban helyzetek, amikor ez a hallgatás lapításnak tűnhet. A Semjén Zsolt elleni támadás megszólalásra késztet.

Idézek: „Az elmúlt napokban össztűz zúdult a miniszterelnök-helyettesre, a vádak és sejtetések szerint intézetis fiúkkal léphetett szexuális kapcsolatra. Volt, aki megnevezte őt a posztokban és interjúkban, volt, aki nem. Volt, aki a Szőlő utcai üggyel kötötte össze a politikust, volt, aki egy Ózd melletti intézetet emlegetett.” Semjén a parlamentben kijelentette: „soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm”, és „egy ördögien felépített karaktergyilkosság folyik ellenem”.

A lavinát Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat volt igazgatója indította el a Válasz Online-nak adott interjúval, amiben arra a kérdésre, hogy vannak-e a szakmán belül keringő információk arról, ki védhette a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált, azt mondta, „két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat. Úgy tudjuk, hogy Juhász igazgatói irodájában konkrétan orgiák voltak, és volt egy bérelt ház is, nem messze a Szőlő utcai gyermekotthontól, ahol szintén orgiákat rendeztek.” Az interjúban nevek nem hangoztak el. Nem állítottam, kérdeztem – ezzel érveltek azok a volt vagy jelenlegi politikusok, akiktől a 444 megkérdezte: mi alapján álltak bele a Semjén Zsolt elleni vádakba.

Az ügyben hírbehozott ózdi intézményt évekkel ezelőtt bezárták. A Szőlő utcában az igazgató prostituáltakat futtatott, jelenleg előzetes letartóztatásban van.

A történtekhez sem fiatalkorúaknak, sem politikusoknak köze nincs. Miről beszélünk?

Meglepődik valaki azon, hogy vasárnap Pottyondy Edina-féle emberek az ellen tiltakoztak a Hősök terén, amit hetek óta ők maguk művelnek? Hónapok vannak még a választásokig. Fogadni mernék, hogy nem ez volt az utolsó kilövési kíséret. Az ellenzéki képviselők harcias kirohanását alighanem az magyarázza, hogy két tűz között vannak. Szembe állnak a kormánnyal, s feltehetően ők is érzik, hogy nincsenek egy súlycsoportban. A meggyőző erőt hangerővel akarják pótolni.

Másfelől a hőzöngő Tisza-vezért saját fegyverével, az érzelmeket felkorbácsoló handabandázással próbálják legyűrni, saját politikai túlélésükért harcolva.

Surján László/mkdsz.hu