Soltész Miklós: a kétsopronyi új templomtoronysüveg az összefogás jelképe is

Az összefogásnak köszönhetően újulhatott meg a kétsopronyi templomtorony süvege; az összefogásra pedig oly nagy szükség van napjainkban - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton a Békés vármegyei településen.
Soltész Miklós a Szent István király templom toronysüvegének felszentelése alkalmából tartott ünnepi szentmisén kiemelte: az összefogás kihat a hitre és a lélekre, a szlovák nemzetiség megmaradására, a szlovák-magyar kapcsolatokra és a két nemzet törvényhozására is.
Az államtitkár Páli Szent Vince alakját felidézve elmondta, ahogy a 16-17. században élt pap és szerzetesrend-alapító tette a dolgát, úgy tették a dolgukat a kétsopronyiak is, összefogtak az egyházmegyével és a szlovák nemzetiséggel.
Felidézte, a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencében megújult 3800 és megépült 200 új templom; előbbibe tartozik a kétsopronyi is. A szlovák nemzetiségi templomok megújítása pedig hatással van a nemzetiség megmaradására - jegyezte meg.
Soltész Miklós elmondta, a szlovák-magyar kapcsolatok évtizedek óta nem voltak olyan jók, mint most, ezért is kerülhet sor vasárnap a két ország kormányfőjének találkozójára. Hozzátette, az együttműködés hat a két nemzet törvényhozására is, ugyanis a szlovák alkotmányba is belefoglalják azt, "amit nem is kéne: hogy a férfi férfi, a nő nő".
Soltész Miklós a megtelt római katolikus templomban azt mondta, "önök megérdemelték a támogatást. Őseik megszolgálták a hazát, ez a minimum, hogy valamit visszaadjunk önöknek" - fogalmazott.
Völgyi Sándor (független) polgármester az élet ajándékának nevezte a "kétsopronyiságot", és hozzátette, a település legnagyobb értékét az itt élő "igaz emberek, tótok" és a templom jelenti.
A mintegy 1200 lakosú, Békéscsabához közeli községben a Miniszterelnökség 36 millió forintos támogatásából újították meg a templom süvegét; a támogatást a szlovák nemzetiségi önkormányzaton keresztül folyósították.
A magyar és szlovák nyelven celebrált ünnepi szentmisén egy szlovák püspök mellett Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök is igét hirdetett. Elmondta, a nemzetiségi gyökerek, az identitás és a közösség erősítése céljából hívták meg a szlovák püspököt.
A szentmisén elhangzott, a toronysüveg "az ég felé mutatja az utat", felújított lemezein "megcsillan a dicső fény".
A kétsopronyi templom alapkőletétele 1937. október 19-én volt; 1939-ben fejeződött be az építkezés a békéscsabai Sutják Mihály tervei alapján. A Szent István király templomba 1948-ban vették meg a 667 kilogrammos harangot 55 ezer pengőből, amelyből 35 ezret a hívek adtak össze.
