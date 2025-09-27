Marastoni Jakab (Giacomo Marastoni), a 19. századi magyar képzőművészet kiemelkedő alakja előtt is tisztelegve, egész napos programmal emlékeznek meg az Első Magyar Festészeti Akadémia megnyitásáról október 4-én a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) Vármúzeumban.
Az MTI-hez elküldött tájékoztató szerint Marastoni Jakab festőművész a saját költségén, magánintézményként hozta létre az Első Magyar Festészeti Akadémiát, amely 1846. október 3-án nyílt meg a pesti Nagyhíd (ma Deák Ferenc) utcában.
Az Első Magyar Festészeti Akadémia megalapítására emlékezve kurátori és szubjektív tárlatvezetések mutatják be Marastoni Jakab életművét, a reformkori Pest kulturális világát és a festészeti akadémia jelentőségét a hazai művészképzés történetében. A múzeumpedagógiai foglalkozásokon a gyerekek a rajzolás mellett felpróbálhatják a BTM korhű gyerekkosztümjeit is. Az est zárásaként a Bartók Táncegyüttes párostánc-bemutatóját láthatják az érdeklődők.
A Vármúzem időszaki kiállítása Marastoni Jakab (Giacomo Marastoni), a 19. századi magyar képzőművészet meghatározó alakja előtt tiszteleg. A Velencében született művész 1836-tól élt Pesten, az általa alapított festészeti akadémia a hazai művészképzés úttörőjeként működött, olyan később híressé vált alkotók tanultak itt, mint Lotz Károly és Szemlér Mihály.
A Vármúzeum Egy olasz Pesten című időszaki kiállítása Marastoni életútját követi végig Velencétől Pozsonyon át Pestig, miközben bemutatja művészi és szervezői munkásságát, közéleti szerepvállalását, valamint az Akadémia jelentőségét a magyar művészeti oktatás történetében.
Marastoni portréfestőként és pedagógusként is nagy hatást gyakorolt a reformkori Pest kulturális életére. A tárlaton szereplő közel 240 műtárgy között megtalálható a pozsonyi Scherz család portréja és hatvan tanulmányrajz a BTM Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár gyűjteményéből. De látható a kiállításon Kecskeméti Józsi népszerű prímás, zeneszerző Festészeti Akadémia számára írt csárdásának kottája is.
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere "a világ legmodernebb, legfenntarthatóbb, leginkább jövőbe mutató" gyárának nevezte az elkészült üzemet, amelynek megnyitója hosszú évek munkájának eredménye, amely új korszakot nyit Debrecen és az ország keleti régiójának életében.
-
Az emberiség életvitelének életellenessége rohamosan fokozódik. Az élővilág súlyosbodó megsebzése, az egymás ellenes gyilkos tettek, a háborúk, a népirtások, a gyűlölködések parancsolóvá teszik, hogy az összes létsíkra, de különösen a ránk, egyedüli emberi személyek létére vonatkozó igazságot végre alaposan számba vegyük - figyelmeztet Kellermayer Millós professzor.
-
A Szőlő utcai ügy újabb fordulatát Pálfalvi Milán politikai elemző a Gyalog galopp boszorkányperéhez hasonlítja.