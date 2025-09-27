Az Első Magyar Festészeti Akadémia

2025. szeptember 27. 13:09

Marastoni Jakab (Giacomo Marastoni), a 19. századi magyar képzőművészet kiemelkedő alakja előtt is tisztelegve, egész napos programmal emlékeznek meg az Első Magyar Festészeti Akadémia megnyitásáról október 4-én a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) Vármúzeumban.

Az MTI-hez elküldött tájékoztató szerint Marastoni Jakab festőművész a saját költségén, magánintézményként hozta létre az Első Magyar Festészeti Akadémiát, amely 1846. október 3-án nyílt meg a pesti Nagyhíd (ma Deák Ferenc) utcában.

Az Első Magyar Festészeti Akadémia megalapítására emlékezve kurátori és szubjektív tárlatvezetések mutatják be Marastoni Jakab életművét, a reformkori Pest kulturális világát és a festészeti akadémia jelentőségét a hazai művészképzés történetében. A múzeumpedagógiai foglalkozásokon a gyerekek a rajzolás mellett felpróbálhatják a BTM korhű gyerekkosztümjeit is. Az est zárásaként a Bartók Táncegyüttes párostánc-bemutatóját láthatják az érdeklődők.

A Vármúzem időszaki kiállítása Marastoni Jakab (Giacomo Marastoni), a 19. századi magyar képzőművészet meghatározó alakja előtt tiszteleg. A Velencében született művész 1836-tól élt Pesten, az általa alapított festészeti akadémia a hazai művészképzés úttörőjeként működött, olyan később híressé vált alkotók tanultak itt, mint Lotz Károly és Szemlér Mihály.

A Vármúzeum Egy olasz Pesten című időszaki kiállítása Marastoni életútját követi végig Velencétől Pozsonyon át Pestig, miközben bemutatja művészi és szervezői munkásságát, közéleti szerepvállalását, valamint az Akadémia jelentőségét a magyar művészeti oktatás történetében.

Marastoni portréfestőként és pedagógusként is nagy hatást gyakorolt a reformkori Pest kulturális életére. A tárlaton szereplő közel 240 műtárgy között megtalálható a pozsonyi Scherz család portréja és hatvan tanulmányrajz a BTM Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár gyűjteményéből. De látható a kiállításon Kecskeméti Józsi népszerű prímás, zeneszerző Festészeti Akadémia számára írt csárdásának kottája is.

MTI