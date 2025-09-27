Két kamasz drogbűnözőt fogtak

Őrizetbe vettek a zalai rendőrök egy drogterjesztő hálózat felgöngyölítése során két kamaszt, akik több millió forint értékű kábítószert értékesítettek - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.
A zalaegerszegi rendőrök a DELTA Program keretében a nyár elején rendelték el azt a kábítószerrel kapcsolatos nyomozást, amelynek során a napokban, hajnalban csaptak le két zalai fiatalra. A 18 éves fiúk több mint egy éve marihuánát és amfetamint árultak, amit otthon tároltak és onnan értékesítették ismeretségi körükben.
Az egyenruhások a házkutatás során, alufóliába csomagolva 63 gramm droggyanús zöld növényi törmeléket találtak, amit lefoglaltak.
A nyomozók mind a két fiatalt előállították és kihallgatták kábítószer-kereskedelem bűntett miatt. Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat.
A rendőrök a vevőkört is azonosították, velük szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.
A két kamasz által eddig értékesített, nagyjából 600 adag kábítószer feketepiaci értéke megközelítőleg hárommillió forint. A mostani akcióval a zalaegerszegi rendőrök további 60 adag kábítószer árusítását akadályozták meg.
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere "a világ legmodernebb, legfenntarthatóbb, leginkább jövőbe mutató" gyárának nevezte az elkészült üzemet, amelynek megnyitója hosszú évek munkájának eredménye, amely új korszakot nyit Debrecen és az ország keleti régiójának életében.
-
Szerettem volna a kampány mocskos vitáitól távol maradni. Vannak azonban helyzetek, amikor ez a hallgatás lapításnak tűnhet. A Semjén Zsolt elleni támadás megszólalásra késztet. Surján László írása.
-
Az emberiség életvitelének életellenessége rohamosan fokozódik. Az élővilág súlyosbodó megsebzése, az egymás ellenes gyilkos tettek, a háborúk, a népirtások, a gyűlölködések parancsolóvá teszik, hogy az összes létsíkra, de különösen a ránk, egyedüli emberi személyek létére vonatkozó igazságot végre alaposan számba vegyük - figyelmeztet Kellermayer Millós professzor.