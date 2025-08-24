A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.
2025. augusztus 24. 18:43
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 34. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
9 (kilenc)
13 (tizenhárom)
24 (huszonnégy)
26 (huszonhat)
30 (harminc)
42 (negyvenkettő)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 76 darab, nyereményük egyenként 174.445 forint;
4 találatos szelvény 2435 darab, nyereményük egyenként 5.445 forint;
3 találatos szelvény 32.985 darab, nyereményük egyenként 2445 forint.
mti
