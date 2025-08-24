A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.
2025. augusztus 24. 18:43

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 34. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

9 (kilenc)

13 (tizenhárom)

24 (huszonnégy)

26 (huszonhat)

30 (harminc)

42 (negyvenkettő)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 76 darab, nyereményük egyenként 174.445 forint;

4 találatos szelvény 2435 darab, nyereményük egyenként 5.445 forint;

3 találatos szelvény 32.985 darab, nyereményük egyenként 2445 forint.

