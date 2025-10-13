XXI. Század Intézet: Magabiztos Fidesz-előny

Négypárti parlamentet jósol legújabb kutatásában a XXI. Század Intézet. Fél év van hátra a választásokig, és az idei nyár mozgalmas, szeptember pedig viharos volt – most közeleg a politikai hajrá. Minden hétnek, minden napnak jelentősége lehet a kampányban – olvasható a XXI. Század Intézet legfrissebb felmérésében. Az intézet úgy döntött, hogy A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása címmel a választásokig hátralévő hónapokban rendszeresen publikál majd kutatásokat. „Mi most itt szúrjuk le a körzőt, innen nézünk előre” – fogalmaztak.
A debütáló kutatásuk – amelyek eredményét a Magyar Nemzet is közzétette – a pártok versenyére koncentrált: arra voltak kíváncsiak, hogy a politikailag aktív polgárok – tehát azok, akik biztosan részt vennének egy most vasárnapi választáson – mely pártokra adnák a voksukat. Az eredmények szerint a Fidesz vezet, és egy négypárti parlament alakulna: Fidesz: 44 százalék Tiszáért: 41 százalék Mi Hazánk Mozgalom: 7 százalék Magyar Kétfarkú Kutya Párt: 5 százalék Demokratikus Koalíció: 3 százalék (nem jutna be a parlamentbe)
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Orbán Viktor miniszterelnök október 13-án, hétfőn részt vesz a Közel-Keleti békemegállapodás ünnepélyes aláírási ceremóniáján. A megállapodást Sarm es-Sejk-ben, Egyiptomban írják alá a felek – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Soltész Miklós óriási dolognak nevezte a katolikus, református, római- és görögkatolikus, evangélikus és más felekezethez tartozó épületek megújulását, és hozzátette, emellett még kétszáz új templom is épült.
Felidézve Jókai Mór közéleti tevékenységét Gulyás Gergely azt mondta: az író 27 évig parlamenti képviselő, hét éven keresztül a főrendiház tagja volt. Az író hangja egyszerre szólt a nemzetért és a szabadságért az irodalomban és a közéletben is.