XXI. Század Intézet: Magabiztos Fidesz-előny

2025. október 13. 13:13

Négypárti parlamentet jósol legújabb kutatásában a XXI. Század Intézet. Fél év van hátra a választásokig, és az idei nyár mozgalmas, szeptember pedig viharos volt – most közeleg a politikai hajrá. Minden hétnek, minden napnak jelentősége lehet a kampányban – olvasható a XXI. Század Intézet legfrissebb felmérésében. Az intézet úgy döntött, hogy A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása címmel a választásokig hátralévő hónapokban rendszeresen publikál majd kutatásokat. „Mi most itt szúrjuk le a körzőt, innen nézünk előre” – fogalmaztak.

A debütáló kutatásuk – amelyek eredményét a Magyar Nemzet is közzétette – a pártok versenyére koncentrált: arra voltak kíváncsiak, hogy a politikailag aktív polgárok – tehát azok, akik biztosan részt vennének egy most vasárnapi választáson – mely pártokra adnák a voksukat. Az eredmények szerint a Fidesz vezet, és egy négypárti parlament alakulna: Fidesz: 44 százalék Tiszáért: 41 százalék Mi Hazánk Mozgalom: 7 százalék Magyar Kétfarkú Kutya Párt: 5 százalék Demokratikus Koalíció: 3 százalék (nem jutna be a parlamentbe)

hirado.hu