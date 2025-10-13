Félmillió új bevándorló Franciaországban egyetlen év alatt

Franciaország az ötödik köztársaság történetének legmélyebb politikai válságba süllyedt – tette közzé az INSEE francia statisztikai hivatal friss adatait. Eszerint a 2024-ben közel 500 ezer fővel nőtt a bevándorlók száma az országban. Ez a valaha mért legnagyobb létszámnövekedés. A tavaly érkezett bevándorló tömeg lélekszámának adataihoz tartozik, hogy a beérkezettek statisztikai arányát csökkenti a már Franciaországban élő bevándorlói népesség halálozása (amely természetesen leginkább az idősebbeket érinti, akik viszont még többségükben európai származásúak voltak), vagy azok száma, akik visszatértek a szülőhazájukba.
„Mivel tehát ez a 434 ezer fős egy »nettó« adat, ez azt jelenti, hogy országunk 2024-ben közel 500 ezer új bevándorlót fogadott. Ez a valaha feljegyzett legerősebb növekedés” – jegyzi meg a Le Figaróban megjelent cikkében Nicolas Pouvreau-Monti.
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Orbán Viktor miniszterelnök október 13-án, hétfőn részt vesz a Közel-Keleti békemegállapodás ünnepélyes aláírási ceremóniáján. A megállapodást Sarm es-Sejk-ben, Egyiptomban írják alá a felek – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Soltész Miklós óriási dolognak nevezte a katolikus, református, római- és görögkatolikus, evangélikus és más felekezethez tartozó épületek megújulását, és hozzátette, emellett még kétszáz új templom is épült.
Felidézve Jókai Mór közéleti tevékenységét Gulyás Gergely azt mondta: az író 27 évig parlamenti képviselő, hét éven keresztül a főrendiház tagja volt. Az író hangja egyszerre szólt a nemzetért és a szabadságért az irodalomban és a közéletben is.