Félmillió új bevándorló Franciaországban egyetlen év alatt

2025. október 13. 12:10

Franciaország az ötödik köztársaság történetének legmélyebb politikai válságba süllyedt – tette közzé az INSEE francia statisztikai hivatal friss adatait. Eszerint a 2024-ben közel 500 ezer fővel nőtt a bevándorlók száma az országban. Ez a valaha mért legnagyobb létszámnövekedés. A tavaly érkezett bevándorló tömeg lélekszámának adataihoz tartozik, hogy a beérkezettek statisztikai arányát csökkenti a már Franciaországban élő bevándorlói népesség halálozása (amely természetesen leginkább az idősebbeket érinti, akik viszont még többségükben európai származásúak voltak), vagy azok száma, akik visszatértek a szülőhazájukba.

„Mivel tehát ez a 434 ezer fős egy »nettó« adat, ez azt jelenti, hogy országunk 2024-ben közel 500 ezer új bevándorlót fogadott. Ez a valaha feljegyzett legerősebb növekedés” – jegyzi meg a Le Figaróban megjelent cikkében Nicolas Pouvreau-Monti.

