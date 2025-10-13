Német nyugdíjkorhatár-tervezet: 65 helyett 73 év

2025. október 13. 15:04

A német kancellár, Friedrich Merz a nyugdíjkorhatár fokozatos emelését szorgalmazza 65-ről 73 évre. Már több mint egymillió német nyugdíjas dolgozik alacsony jövedelme miatt, írta a Bild. Merz kijelentése annak az elemzőcsoportnak az előrejelzései alapján született, amelyet maga a német pénzügyminisztérium hívott össze erre a célra. A szakértők figyelembe vették a társadalom elöregedését (a várható élettartam növekedését), a nyugdíjasok számának növekedését, valamint közvetve a német gazdaság több éve tartó stagnálását.

Idén a nyugdíjkifizetések már majdnem a szövetségi költségvetés egynegyedét tették ki. A társadalmi feszültségek elkerülése érdekében – amelyekhez hasonlókat például Franciaországban láttunk hasonló reformok során – Merz nemcsak a hosszú távú, fokozatos nyugdíjkorhatár-emelést szeretné elérni, hanem annak lehetőségét is, hogy a korhatárt rugalmasan lehessen alakítani az élettartam növekedésének megfelelően. Ahhoz, hogy 35 év alatt 65-ről 73 évre emeljék a korhatárt, évente három hónappal kellene azt növelni. A nyugdíjkorhatár emelésének kérdését egyébként aktívan napirenden tartja a jobboldali „AfD” (Alternatíva Németországért) párt is.

A kancellárrá választása óta Friedrich Merz többször is figyelmeztette a németeket, hogy a gazdaság nem képes fenntartani a négynapos munkahétet a jelenlegi szociális ellátórendszer megtartása mellett. Jelenleg Dániában a legmagasabb a nyugdíjkorhatár Európában, amely 2040-re eléri a 70 évet. Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság szintén felülvizsgálják a nyugdíjkorhatárt a társadalom elöregedésére válaszul. A statisztikák szerint egy német munkavállaló évente átlagosan csak 1343 órát dolgozik, szemben az OECD országainak 1746 órás éves átlagával. A The Telegraph adatai szerint az elmúlt tíz évben 660 ezerről több mint 1,05 millióra nőtt azoknak a németeknek a száma, akik 67 éves koruk után is dolgoznak – 2024-ben.

MH