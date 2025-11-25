Zsigó Róbert: A nyugdíjasok december 10-ig cseréltethetik ki sérült élelmiszer-utalványaikat

Szerző: MTI

2025. november 25. 08:08

A nyugdíjasok a sérült élelmiszer-utalványaikat az államkincstárnál, december 10-éig cseréltethetik ki - tájékoztatott Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook-videójában.

"Fontos információ a nyugdíjasoknak! Meddig és mit kell tenniük azoknak, akiknek megsérült az élelmiszer-utalványuk? Nekik december 10-éig a Magyar Államkincstárhoz kell eljuttatniuk ezeket. Ha így tesznek, akkor biztosan időben megérkezik a sértetlen élelmiszer-utalványuk!" - mondta az államtitkár.

Közölte, így az utalványt a felhasználási idő végéig, december 31-éig le is tudják vásárolni a nyugdíjasok. Erről a pontos információkat a Magyar Államkincstár honlapján, a gyakran ismételt kérdések között találják.

Beszámolt arról, hogy a hétfő reggeli adatok szerint már több mint 50 milliárd forint értékben le is vásárolták az élelmiszer-utalványokat.

"Mindent megteszünk a nyugdíjasok anyagi biztonsága érdekében!" - hangsúlyozta Zsigó Róbert.