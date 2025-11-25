Megy vagy marad Rossi?

Szerző: Gondola

2025. november 25. 07:07

Az idei Magyar Labdarúgás Napja a 96. percben elbukott világbajnoki selejtező után a szokásosnál pikánsabbra sikeredett, hiszen az MLSZ elnökségi ülésén a magyar válogatott jövőjéről fognak tárgyalni.

Az Index beszámolója szerint a magyar labdarúgó-válogatott mellett a kapitányi poszt is rendkívül megosztóvá vált a 2026-os világbajnoki selejtezők zárófordulója után. Az írek elleni hazai vereség (3-2) mély nyomot hagyott: az MLSZ elnöksége már november 25-ére közgyűlést hívott össze, ahol Marco Rossi jövőjéről dönthetnek.

A vereség miatt nem ünnepnapként élte meg az ország a november 25-ét, amely hagyományosan a magyar labdarúgás napja. A szövetségben most arról döntenek, hogy a 2018 óta kapitányi tisztséget betöltő olasz–magyar szakemberrel folytatják-e. Rossi szerződése él – egészen 2030-ig –, és a háttérhírek szerint az MLSZ elnöksége részben támogatja a maradását, ugyanakkor vészforgatókönyvet is készít más opciókra.

Az Index olvasói között is megosztottság mutatkozott: a portálnál indított szavazáson a részvétel nagy volt, de a maradás és a leváltás mellett szavazók aránya alig tért el: minimális előnnyel győz az, aki Rossival folytatná. A Nemzeti Sport hasonló eredmény született, konkrétan 58% marasztalná a "Mistert".

A szövetség elnöke, Csányi Sándor a lap információi szerint ezzel párhuzamosan egyeztetett kulcsjátékosokkal; többen közülük kifejezték, hogy támogatják a kapitányt. Ugyanakkor többen – különösen az idősebb, rutinos futballisták – fontolgatják a válogatottból való visszavonulást, főleg ha Rossi távozna.

Rossi a vereség után vállalta a felelősséget, de nem jelentette be azonnal a lemondását: időt kért, és Olaszországban töltött néhány napot, hogy rendezze gondolatait. Források szerint elkötelezett a folytatás mellett, ha a szövetség is akarja.

Rossi egyébként már most rekordot tart a magyar válogatott kapitányai között, hiszen megszakítás nélkül ő irányított legtöbb meccset. Az övé mellett a különböző hírportálokon többek közt az alábbi nevek merültek fel lehetséges szövetségi kapitányként: