Megy vagy marad Rossi?
Szerző: Gondola
2025. november 25. 07:07
Az idei Magyar Labdarúgás Napja a 96. percben elbukott világbajnoki selejtező után a szokásosnál pikánsabbra sikeredett, hiszen az MLSZ elnökségi ülésén a magyar válogatott jövőjéről fognak tárgyalni.
Az Index beszámolója szerint a magyar labdarúgó-válogatott mellett a kapitányi poszt is rendkívül megosztóvá vált a 2026-os világbajnoki selejtezők zárófordulója után. Az írek elleni hazai vereség (3-2) mély nyomot hagyott: az MLSZ elnöksége már november 25-ére közgyűlést hívott össze, ahol Marco Rossi jövőjéről dönthetnek.
A vereség miatt nem ünnepnapként élte meg az ország a november 25-ét, amely hagyományosan a magyar labdarúgás napja. A szövetségben most arról döntenek, hogy a 2018 óta kapitányi tisztséget betöltő olasz–magyar szakemberrel folytatják-e. Rossi szerződése él – egészen 2030-ig –, és a háttérhírek szerint az MLSZ elnöksége részben támogatja a maradását, ugyanakkor vészforgatókönyvet is készít más opciókra.
Az Index olvasói között is megosztottság mutatkozott: a portálnál indított szavazáson a részvétel nagy volt, de a maradás és a leváltás mellett szavazók aránya alig tért el: minimális előnnyel győz az, aki Rossival folytatná. A Nemzeti Sport hasonló eredmény született, konkrétan 58% marasztalná a "Mistert".
A szövetség elnöke, Csányi Sándor a lap információi szerint ezzel párhuzamosan egyeztetett kulcsjátékosokkal; többen közülük kifejezték, hogy támogatják a kapitányt. Ugyanakkor többen – különösen az idősebb, rutinos futballisták – fontolgatják a válogatottból való visszavonulást, főleg ha Rossi távozna.
Rossi a vereség után vállalta a felelősséget, de nem jelentette be azonnal a lemondását: időt kért, és Olaszországban töltött néhány napot, hogy rendezze gondolatait. Források szerint elkötelezett a folytatás mellett, ha a szövetség is akarja.
Rossi egyébként már most rekordot tart a magyar válogatott kapitányai között, hiszen megszakítás nélkül ő irányított legtöbb meccset. Az övé mellett a különböző hírportálokon többek közt az alábbi nevek merültek fel lehetséges szövetségi kapitányként:
- Bognár György, a Paksi FC edzője kap esélyt az MLSZ-nél: agresszív, támadó stílusa és fiatalokra építő megközelítése miatt tartják alkalmasnak a válogatott irányítására.
- Az MLSZ elnökségébe bekerült Lőw Zsolt, aki korábban BL-győztes másodedzőként dolgozott (például a Chelsea-nél), és most számottevő szerepe lehet az értékelésben és az irányváltásban.
- Szalai Ádám neve is felmerült: a korábbi válogatott támadó az edzői stábban szerepel, így potenciális jelöltként lóg ki a kapitányi vagy segédedzői pozícióra.
- A Robbie Keane, az ír labdarúgólegenda neve is felbukkan az MLSZ kapcsán – bár Keane klubedzőként már tapasztalt, nem világos, hogy a Ferencváros helyett elvállalná-e a magyar válogatott kapitányi szerepét (erre mondják persze, hogy "van az a pénz"...)
- A legvadabb találgatás pedig állítólag maga Jürgen Klopp, aki a Liverpoolnál eltöltött stresszes évek után (amikor is minden létező viadalt megnyert a csapattal) most egy nemzeti csapat kispadján eresztené ki a fáradt gőzt.
Akárhogy is, a Magyar Labdarúgás Napjának végére véhetőleg már okosabbak leszünk – ha más nem, kiszivárgott sajtópletykákkal.