Sulyok Tamás: Az EU-nak figyelmet kell fordítani az instabilitás, az illegális migráció és a terrorizmus kiváltó okainak kezelésére Afrikában

Szerző: MTI

2025. november 25. 12:05

Afrika stabilitása nemcsak a kontinens lakóinak, hanem Európának is elemi érdeke - közölte a köztársasági elnök Angolában elmondott felszólalásáról a Sándor-palota, az államfő hivatala hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint az Európai Unió és az Afrikai Unió (EU-AU) csúcstalálkozóján Angola fővárosában, Luandában rendezett konferencián elmondott beszédében Sulyok Tamás kijelentette: a konfliktusok megelőzése célravezetőbb, mint a válságok kezelése. Európa szempontjából fontos az Afrikában zajló fegyveres konfliktusok rendezésére, a béketeremtésre és -fenntartásra, valamint a biztonsági helyzet javítására irányuló erőfeszítések támogatása - közölte.

Aláhúzta:

kiemelt figyelmet kell fordítani az instabilitás, az illegális migráció és a terrorizmus kiváltó okainak kezelésére, valamint a fiatalok támogatására és a munkahelyteremtés ösztönzésére.

A köztársasági elnök felhívta a figyelmet: Magyarország abban hisz, hogy ahhoz szükséges támogatást nyújtani, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson, ennek érdekében pedig a magyar kormány számos programot működtet Afrikában is.

Kiemelte: Magyarország különös hangsúlyt fektet a fiatalok szerepének erősítésére, elsősorban az oktatás, a készségfejlesztés és a vállalkozói szellem előmozdítása révén.

Az államfő példaként említette a 2015-ben elindított Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramot, melynek köszönhetően az elmúlt évtizedben több mint 6500 afrikai diák folytathatta felsőfokú tanulmányait Magyarországon.

Az Európai Unió és az Afrikai Unió együttműködéséről szólva kijelentette: Magyarország üdvözöl minden olyan kezdeményezést, amely elősegíti az EU és az afrikai partnerek közötti kapcsolatok erősítését.

Megjegyezte: az EU ma Afrika legnagyobb gazdasági-kereskedelmi partnere, az egyik legnagyobb befektető és a legjelentősebb donor.

Sulyok Tamás személyében 15 év után képviselte újra államfő Magyarországot az EU-AU csúcson, amelyet hetedik alkalommal rendeznek meg, ezúttal az Afrikai Unió soros elnökségét betöltő Angolában - közölte az államfő hivatala.