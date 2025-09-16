Simicskó István: 10 esztendővel ezelőtt a röszkei határátkelőnél két értékrend, két világ feszült egymásnak
2025. szeptember 16. 14:36
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője szerint esztendővel ezelőtt a röszkei határátkelőnél két értékrend, két világ feszült egymásnak, és az esemény szimbóluma lett annak az eszmei küzdelemnek, amely a mai napig szétválasztja Európa nyugati és keleti részét.
Simicskó István keddi, az MTI-hez eljutatott közleményében felidézte: honvédelmi miniszterként kiemelt feladatának tartotta, hogy az illegális migránsok tömege által veszélyeztetett déli határszakasz védelmében mielőbb biztosítsák, rekordidő alatt felpült a határkerítés. A fizikai és élőerős határzárat technikai eszközökkel látták el és meghozták a szükséges törvényhozói eszközöket.
A határon zajló események igazolják a kormány előrelátását: a felbőszült tömeg megtámadta Magyarország és az Európai Unió schengeni határát védő magyar katonákat és rendőröket, akiknek példaértékű helytállásáról is megemlékeznek ezen a napon
- írta.
Kiemelte: az elmúlt évtizedben Magyarországnak sikerült megőriznie a békét és kultúrát, míg Nyugat-Európa elvesztette stabilitását, keresztény gyökereitől elszakadva pedig visszafordíthatatlanul sodródik a teljes önfeladás irányába. Naponta lehet hallani olyan tragédiákról, amelyek párhuzamos társadalmak, a kultúrák ütközése, az illegális migránsokkal érkező terrorizmus és erőszakos következményei. Brüsszel azonban továbbra sem hajlandó belátni hibás migrációs politikáját, " sőt hazánkat is következetesen támadja emiatt " - fűzte hozzá Simicskó István.
Kitért arra is, hogy a déli határszakaszon és a politikai harcmezőn ma is nap mint nap zajlik a küzdelem, melyben a magyar kormány következetesen kiáll Magyarország szuverenitása mellett.
" Mi, kereszténydemokraták hiszünk a ránk bízott történelmi küldetésben, hiszünk a békében és a magyar nemzet egységében. Nem engedünk a nyugatról érkező nyomásgyakorlásnak és továbbra is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy megóvjuk a közös európai, keresztény gyökereinket és hazánkat, Magyarországot "
- fogalmazott a KDNP frakcióvezetője.
MTI
Címkék:
-
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Harcosok órája online műsorban kedden kifejtette, hogy Ukrajnában csak akkor lehet igazságos békéről beszélni, ha biztosítják a nemzeti kisebbségek jogait. Hangsúlyozta: a kárpátaljai magyarok támogatásából a magyar kormány nem enged, és a közösség legitim képviselője továbbra is a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ).
-
"A jogállam célja, hogy garantáljuk népünk biztonságát. Ahol kiskorú lányokat rendszerszinten használnak fel gyilkosságokhoz, ott a jogállam halott" - írta Orbán Viktor.
-
A KDNP derekegyházi Családi Napján tartott beszédében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: a kormány családpolitikai intézkedései, köztük a 3 százalékos fix kamatozású Otthon Start hitel és a CSOK Plusz olyan lehetőséget biztosítanak a fiataloknak, amely Nyugat-Európában elképzelhetetlen.