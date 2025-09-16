Simicskó István: 10 esztendővel ezelőtt a röszkei határátkelőnél két értékrend, két világ feszült egymásnak

2025. szeptember 16. 14:36

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője szerint esztendővel ezelőtt a röszkei határátkelőnél két értékrend, két világ feszült egymásnak, és az esemény szimbóluma lett annak az eszmei küzdelemnek, amely a mai napig szétválasztja Európa nyugati és keleti részét.

Simicskó István keddi, az MTI-hez eljutatott közleményében felidézte: honvédelmi miniszterként kiemelt feladatának tartotta, hogy az illegális migránsok tömege által veszélyeztetett déli határszakasz védelmében mielőbb biztosítsák, rekordidő alatt felpült a határkerítés. A fizikai és élőerős határzárat technikai eszközökkel látták el és meghozták a szükséges törvényhozói eszközöket.

A határon zajló események igazolják a kormány előrelátását: a felbőszült tömeg megtámadta Magyarország és az Európai Unió schengeni határát védő magyar katonákat és rendőröket, akiknek példaértékű helytállásáról is megemlékeznek ezen a napon

- írta.

Kiemelte: az elmúlt évtizedben Magyarországnak sikerült megőriznie a békét és kultúrát, míg Nyugat-Európa elvesztette stabilitását, keresztény gyökereitől elszakadva pedig visszafordíthatatlanul sodródik a teljes önfeladás irányába. Naponta lehet hallani olyan tragédiákról, amelyek párhuzamos társadalmak, a kultúrák ütközése, az illegális migránsokkal érkező terrorizmus és erőszakos következményei. Brüsszel azonban továbbra sem hajlandó belátni hibás migrációs politikáját, " sőt hazánkat is következetesen támadja emiatt " - fűzte hozzá Simicskó István.

Kitért arra is, hogy a déli határszakaszon és a politikai harcmezőn ma is nap mint nap zajlik a küzdelem, melyben a magyar kormány következetesen kiáll Magyarország szuverenitása mellett.

" Mi, kereszténydemokraták hiszünk a ránk bízott történelmi küldetésben, hiszünk a békében és a magyar nemzet egységében. Nem engedünk a nyugatról érkező nyomásgyakorlásnak és továbbra is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy megóvjuk a közös európai, keresztény gyökereinket és hazánkat, Magyarországot "

- fogalmazott a KDNP frakcióvezetője.

MTI