Cegléd és Gyergyószentmiklós közönségdíjasként indulhat a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 verseny döntőjében

Szerző: Gondola/MTI

2025. december 8. 14:39

Lezárult a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 verseny közönségszavazása, ennek eredményeként Cegléd és Gyergyószentmiklós is részt vehet a december 10-i döntőben - jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a tárca Facebook-oldalán hétfőn.

Varga-Bajusz Veronika úgy fogalmazott: "egy nagyon nagy kalandon vagyunk túl (...) mind a három elődöntő elképesztően színvonalas volt, minden város fantasztikusan teljesített, és fantasztikus volt látni a sok elhivatott fiatalt (...) hogy mennyire küzdenek a városukért, és mennyire szeretik a városukat, és szeretnék megmutatni, hogy mi mindenre képesek (...) lenyűgöző volt ez a teljesítmény".

Az államtitkár reményének adott hangot, hogy azok a települések, amelyek most nem kerültek be a döntőbe, megőrzik lelkesedésüket, és programjaikból, rendezvényeikből amennyit csak tudnak, megvalósítanak, és ugyanúgy foglalkoznak tovább a fiataljaikkal, mint eddig, hiszen minden pályázónál látszott a fiatalok iránti szeretetet és odafigyelés.