A magyar összetartozás titkos motorja: idén lett tízéves a testvértelepülési program

Szerző: Gondola/MTI

2025. december 8. 15:37

Idén tízéves a nemzetpolitikai államtitkárság gondozásában indult testvértelepülési program, amely elindítása óta a magyar közösségek közötti együttműködés egyik legerősebb pillére - közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videójában.

Nacsa Lőrinc felidézte: tíz évvel ezelőtt indult útjára a nemzetpolitikai államtitkárság gondozásában a testvérvárosi program, amely "új hidakat épített a magyar közösségek között, a Kárpát-medence minden szegletében", és tovább erősítette a nemzetpolitika legfontosabb célkitűzését, a közösségek megerősítését.

Hozzátette: a 2015-ben elindított, idén jubiláló testvértelepülési program elindítása óta a magyar közösségek közötti együttműködés egyik legerősebb pillére.

"A programunknak köszönhetően az elmúlt tíz év során több mint 1100 testvértelepülési kapcsolat kialakításához vagy megerősítéséhez járultunk hozzá az anyaországi és a külhoni települések között. Csak az idei évben közel 300 magyarországi önkormányzat nyert támogatást a programunk keretében, amelyek ezáltal tovább építhetik a kapcsolataikat külhoni testvértelepüléseikkel" - sorolta.

Az államtitkár kiemelte:

"minden egyes kapcsolat mögött egy közösség van, így az összefogás hálója ma már átszövi a teljes Kárpát-medencét".

"Az anyaország és a külhoni magyar közösségek ma már együtt dolgoznak azért, hogy a magyarság hálózata erős és élő maradhasson. Ezek a közös cselekvések teszik lehetővé, hogy ne csak a közös múltunk, hanem a közös jelenünk és jövőnk is legyen itt, a Kárpát-medencében" - emelte ki.

Nacsa Lőrinc hozzáfűzte: a testvértelepülési program eredménye "tíz év, több mint ezer közösség, megszámlálhatatlan közös élmény", "a nemzeti összetartozás ereje".