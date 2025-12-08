Koszovóba látogatott Sulyok Tamás államfő

Szerző: Gondola/MTI

2025. december 8. 13:04

A Koszovóban szolgálatot teljesítő magyar katonákat látogatta meg Sulyok Tamás államfő hétfőn.

Magyarországnak elkötelezett, bátor, a hazához mindhalálig hűséges honvédekre van szüksége - hangsúlyozta a köztársasági elnök a Pristinában szolgáló magyar kontingens katonáinak rendezett gyűlésen.

Hozzátette: különösen az olyan időkben értékelődik fel az elkötelezett katona, amikor az áldozatvállalás, a kitartás, a hűség nem feltétlenül mutatkozik a legnagyobb értéknek.

Önök itt a békét őrzik, ezzel pedig emberi életeket védenek. Önök itt a béke garanciáját jelentik, felkészültségükön, helytállásukon és áldozatos munkájukon is nagyban múlik ennek a térségnek a stabilitása és nyugalma - hangsúlyozta Sulyok Tamás.

Az államfő kiemelte: a Nyugat-Balkán biztonsága Magyarország biztonságára is nagy hatással van, határozott érdekünk, hogy déli szomszédainknál ne alakuljon ki hasonló biztonságpolitikai kihívás, mint keleten.

Önök nemcsak megállják a helyüket a KFOR kötelékében, hanem bizonyítják, hogy a magyar katona jó szövetséges, hogy önökre bátran támaszkodhatnak a szövetséges nemzetek katonái - mondta a köztársasági elnök, hozzátéve: felkészültségüket és elhivatottságukat mindenki elismeri, szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Magyar Honvédség Közép-Európa egyik meghatározó haderejévé válhasson.

Az államfő kitért azokra a nehézségekre is, amelyeket ez a hivatás megkövetel. Kiemelte: minden áldozat, amelyet a katonák a hazáért hoznak, szeretteik és otthoni közösségük biztonságát növeli.

Sulyok Tamás a Magyar Honvédség főparancsnokaként megköszönte a honvédek hűségéből fakadó állhatatos szolgálatát, és kiemelte, hogy Magyarország büszke vállalt szolgálatukra.

A magyar államfő és házastársa az eseményen adventi ajándékokat adott át a szolgálatot teljesítő katonáknak a Camp Novo Selo táborban. Sulyok Tamás ezt követően udvariassági látogatást tesz Vjosa Osmani-Sadriunál, a Koszovói Köztársaság elnökénél a Koszovói Elnöki Hivatalban.