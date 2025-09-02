Szigetvári Zrínyi napok

2025. szeptember 2. 14:03

A szigetvári vár 1566-os ostromakor meghalt I. Szulejmán oszmán szultán turbéki sírhelyénél, a későbbi zarándokvárosnál különleges leletekkel is megismerkedhetnek az érdeklődők a hagyományőrző fellépéseket, családi és gyerekprogramokat, koncerteket kínáló szigetvári Zrínyi napok látogatói - közölte a programok egyik szervezője az MTI-vel.

Pap Norbert, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szentágothai János Kutatóközpont kutatóprofesszora, a turbéki szőlőhegyen folyó kutatások vezetője az MTI-t arról tájékoztatta, hogy az idei Zrínyi napokon az érdeklődők betekinthetnek a tíz éve folyó kutatás történetébe.

Ennek részeként a turbéki ásatási helyszínen, az elveszett zarándokvárosban vezetett látogatásokon vehetnek részt és kaphatnak ízelítőt a frissen előkerült, török kori, mindennapi használatra szánt tárgyakból, továbbá találkozhatnak különleges leletekkel is.

Az új eredményekről kerekasztal-beszélgetést is tartanak szombaton a kutatók részvételével, a Pécsi Tudományegyetem szervezésében – emelte ki.

A professzor beszámolt arról, hogy a PTE és a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány közötti szerződés alapján 2024–2025-ben is folytatódtak a kutatások I. Szulejmán szultán 2015-ben feltárt turbéki mauzóleuma körül.

A legfrissebb kutatások során a kutatók a síremlék tágabb környezetét vizsgálták át műszeres módszerekkel, terepbejárással, leletek felgyűjtésével, így világossá vált az egykori oszmán város jelentős kiterjedése, szerkezete és jellegének többféle vonása is.

A gazdag leletanyag a turbéki mindennapi élet különféle aspektusairól, a város kiemelt zarándokváros szerepéről, jómódról árulkodik, de az is kiderült a kutatás során, hogy a város kiterjedése jóval meghaladta a korábban vélelmezett méreteket, az oszmán kori leletanyag a felszínen mintegy 80 hektáron figyelhető meg. A geofizikai vizsgálatok szerint hamarosan akár újabb oszmán kori épületek maradványai kerülhetnek elő.

Az idei Zrínyi napokon - a vezetett séták, a leletekből rendezett kiállítás mellett - lesznek kulturális programok is, így Takács Orsolya ebruművész munkáiból Márványuniverzum címmel nyílik kiállítás, de a 7. Szigetvári Nemzetközi Művésztelep alkotóinak munkáit is meg lehet tekinteni.

A hétvégi napokon hagyományőrző egyesületek tagjai korhű ruhákba öltözve tartanak bemutatókat, kézművesek árulnak a várban, lesznek gyerekkoncertek és foglalkozások, lovagoltatás, hadijáték, harmincféle népi játék és fa körhinta a legkisebbeknek.

A hétvégi estéken fellép mások mellett a Ladánybene 27, a Neoton, a Trotty Lee’k és a Szerelemvonat Demjén-tribute zenekar, de ABBA-show-t és retro partyt is tartanak.

A Zrínyi napok részletes programja megtalálható a https://www.szigetvar.hu/hu/hir/zrinyi-napok-2025-szeptember-4-7 internetes címen.-

