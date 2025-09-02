A szigetvári vár 1566-os ostromakor meghalt I. Szulejmán oszmán szultán turbéki sírhelyénél, a későbbi zarándokvárosnál különleges leletekkel is megismerkedhetnek az érdeklődők a hagyományőrző fellépéseket, családi és gyerekprogramokat, koncerteket kínáló szigetvári Zrínyi napok látogatói - közölte a programok egyik szervezője az MTI-vel.
Pap Norbert, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szentágothai János Kutatóközpont kutatóprofesszora, a turbéki szőlőhegyen folyó kutatások vezetője az MTI-t arról tájékoztatta, hogy az idei Zrínyi napokon az érdeklődők betekinthetnek a tíz éve folyó kutatás történetébe.
Ennek részeként a turbéki ásatási helyszínen, az elveszett zarándokvárosban vezetett látogatásokon vehetnek részt és kaphatnak ízelítőt a frissen előkerült, török kori, mindennapi használatra szánt tárgyakból, továbbá találkozhatnak különleges leletekkel is.
Az új eredményekről kerekasztal-beszélgetést is tartanak szombaton a kutatók részvételével, a Pécsi Tudományegyetem szervezésében – emelte ki.
A professzor beszámolt arról, hogy a PTE és a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány közötti szerződés alapján 2024–2025-ben is folytatódtak a kutatások I. Szulejmán szultán 2015-ben feltárt turbéki mauzóleuma körül.
A legfrissebb kutatások során a kutatók a síremlék tágabb környezetét vizsgálták át műszeres módszerekkel, terepbejárással, leletek felgyűjtésével, így világossá vált az egykori oszmán város jelentős kiterjedése, szerkezete és jellegének többféle vonása is.
A gazdag leletanyag a turbéki mindennapi élet különféle aspektusairól, a város kiemelt zarándokváros szerepéről, jómódról árulkodik, de az is kiderült a kutatás során, hogy a város kiterjedése jóval meghaladta a korábban vélelmezett méreteket, az oszmán kori leletanyag a felszínen mintegy 80 hektáron figyelhető meg. A geofizikai vizsgálatok szerint hamarosan akár újabb oszmán kori épületek maradványai kerülhetnek elő.
Az idei Zrínyi napokon - a vezetett séták, a leletekből rendezett kiállítás mellett - lesznek kulturális programok is, így Takács Orsolya ebruművész munkáiból Márványuniverzum címmel nyílik kiállítás, de a 7. Szigetvári Nemzetközi Művésztelep alkotóinak munkáit is meg lehet tekinteni.
A hétvégi napokon hagyományőrző egyesületek tagjai korhű ruhákba öltözve tartanak bemutatókat, kézművesek árulnak a várban, lesznek gyerekkoncertek és foglalkozások, lovagoltatás, hadijáték, harmincféle népi játék és fa körhinta a legkisebbeknek.
A hétvégi estéken fellép mások mellett a Ladánybene 27, a Neoton, a Trotty Lee’k és a Szerelemvonat Demjén-tribute zenekar, de ABBA-show-t és retro partyt is tartanak.
A Zrínyi napok részletes programja megtalálható a https://www.szigetvar.hu/hu/hir/zrinyi-napok-2025-szeptember-4-7 internetes címen.-
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
A kárpátaljai magyarok számára a legnagyobb védelem az, amit tőlünk kaptak, a magyar állampolgárság. Ez számukra az életet jelenti, mert ez tette lehetővé, hogy eleve el tudtak menekülni Ukrajnából, és nem vitték ki őket egy olyan frontra, egy olyan háborúba, amihez semmi közük.
-
A lányok úgy nőhetnek majd fel, hogy amikor pályakezdőként dolgozni kezdenek, 25 éves korukig nem fizetnek jövedelemadót, ha pedig gyermeket vállalnak, akkor utána sem, tehát egész életükben adómentesek lesznek – mondta el a frakcióvezető.
-
Kiss Gy. Csaba életútját tekintve bizton elmondhatjuk, hogy egyedülállóan célratörő út az övé. Az 1966-os lengyelországi autóstopos utazástól kezdve haláláig az ott gyűjtött és a későbbiekben bővített élményekkel és ismeretekkel ellátva alakította ki a mindmáig ható és érvényes magyar közép-európai politikát, nemzetpolitikai célrendszert.