Lengyelországban letartóztattak egy orosz állampolgárt informatikai bűncselekmények gyanúja miatt

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 27. 13:08

A lengyelországi Krakkóban letartóztattak egy orosz állampolgárt, akit az ügyészség lengyel vállalatok informatikai rendszerébe történt jogosulatlan beavatkozással gyanúsított meg - közölte csütörtökön a lengyel rendőrség központi kibervédelmi irodája (CBZC).

Az orosz állampolgár letartóztatását Marcin Kierwinski lengyel belügyminiszter is megerősítette az X-en. A férfit november 16-án vették őrizetbe a krakkói kerületi ügyészség kezdeményezésére - áll a CBZC közleményében. A nyomozók szerint a gyanúsított 2022-ban illegálisan jutott át Lengyelország határán, majd 2023 menedékjogot kapott ott.

Az eddig összegyűjtött bizonyítékok szerint a férfi feltörte egy internetes bolt informatikai rendszerét, jogosulatlanul hozzáfért a cég adatbázisaihoz, beavatkozott ezek szerkezetébe, ami "súlyos következményekkel járhatott a vállalat működésére és ügyfelei biztonságára nézve".

A nyomozók szerint a gyanúsított részt vehetett más kiberbűncselekményekben is, amelyek lengyel cégek mellett európai uniós országok vállalatait is érintik.

A bíróság jóváhagyta a gyanúsított három hónapos előzetes letartóztatását. Az ügyben további őrizetbe vételek is lehetségesek - közölte a CBZC.