Szingapúri Nagydíj - Russell rajt-cél győzelmet aratott, világbajnok a McLaren

George Russell, a Mercedes brit versenyzője magabiztos győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, amelyen a McLaren istálló a címét megvédve megnyerte a konstruktőrök világbajnoki pontversenyét.
A 27 éves Russell az idei második és pályafutása ötödik sikerét aratta a villanyfényes futamon.
A brit pilóta mögött a címvédő és négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője ért célba másodikként, a dobogó alsó fokára pedig a brit Lando Norris állhatott fel (McLaren).
A vb-éllovas ausztrál Oscar Piastri (McLaren) negyedik lett, így az előnye 22 pontra csökkent Norrisszal szemben, a szingapúri eredménnyel ugyanakkor a McLaren a hátralévő hat futam végeredményétől függetlenül sorozatban másodszor világbajnok a konstruktőrök között.
A rajtnál a pole pozícióból startoló Russell megtartotta a vezető helyet, Verstappen pedig leginkább arra figyelt, hogy be tudjon sorolni másodikként a brit mögé, maga mögött tartva ezzel a két McLarent. A holland vb-címvédőnek ez sikerült, közben viszont Norris nagyon agresszívan megtámadta és meg is előzte Piastrit, így a brit harmadiknak, az ausztrál vb-éllovas negyedikként sorolt be.
Néhány körrel később az élő közvetítésbe bejátszották a McLaren csapatrádióját, amelyen Piastri arra panaszkodott, hogy Norris nem sportszerű módon ment el mellette, neki ugyanis Verstappen miatt kicsit lassítania kellett. A csapat visszanézte az esetet, majd arról tájékoztatta Piastrit, hogy a sorrend marad, Norris nem fogja visszaadni a harmadik pozíciót.
A 20. körre Russell 10 másodperces előnyre tett szert Verstappennel szemben, akit Norris üldözött, majd a Red Bull kihívta a boxba kerékcserére a vb-címvédőt. Russell hat körrel később kapott friss abroncsokat, rögtön utána pedig előbb Norris, aztán Piastri is a boxban járt.
A cseréket követően visszaállt a korábbi sorrend, Russell több mint 3.5 másodperccel vezetett Verstappen előtt, akit 4.5 másodperces lemaradással Norris követett. Piastri kerékcseréje lassúra sikerült - az egyik első és az egyik hátsó kereket is csak nehezen tudták felrakni az autóra -, ezért az ausztrál majdnem 10 másodperces hátrányba került csapattársához képest.
A 45. körre Norris egy másodpercnyire megközelítette Verstappent, miközben Russell változatlanul magabiztosan autózott az élen. A hajrában csak az volt a kérdés, hogy Norris meg tudja-e támadni Verstappent a második helyért, de erre végül nem került sor, a leintésig már nem változott a sorrend.
A szezon két hét múlva Austinban folytatódik az Egyesült Államok Nagydíjával.
