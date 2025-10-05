Rómában egy pápai bazilika előtt csaptak össze a tüntetők a rendőrökkel

Órákig tartottak a zavargások Róma központjában szombat estétől, miután a palesztinpárti tüntetésről levált csoportok összecsaptak a rendőrökkel a Santa Maria Maggiore pápai bazilika előtt.
Teljesen feketébe öltözött, arcukat eltakaró, védőszemüveget és sisakot viselő demonstrálók hulladéktárolókat és autókat gyújtottak fel.
A Ferenc pápa sírját őrző Santa Maria Maggiore-bazilika, majd a Jeruzsálemi Szent Kereszt-bazilika előtti téren üvegekkel, kövekkel, petárdákkal, füstbombákkal támadtak a rendőrökre. A bárok és éttermek teraszainak székeit is dobálták, kirakatokat törtek be.
A hatóságok könnygázzal válaszoltak.
Az utcai harcok órákon át tartottak: több mint kétszáz embert azonosítottak, csaknem húszat őrizetbe vettek.
Az összecsapás a rendőrökkel pánikot okozott az utcákon sétálók között.
A magukat szélsőbaloldali csoportok tagjainak valló tüntetők arról a több százezres tömegről váltak le, amely szombat délután Palesztina szabadságáért vonult fel, ugyanakkor a palesztin ellenállást kívánta támogatni Izraellel szemben.
A megmozdulás szervezői igyekeztek eltávolítani a fekete ruhás embereket, így ők a Santa Maria Maggiore-bazilika felé mozdultak el.
Éjszakai közleményében Lamberto Giannini római prefektus kiemelte, hogy
a 250 ezres felvonulás békésen zajlott, a zavargásokat a Rómán kívülről is érkezett több száz fős csoport robbantotta ki, amelynek "kizárólag a rendbontás volt a célja".
Hivatalos adatok szerint több mint negyven rendőr sérült meg, további több mint ötven az utóbbi két nap demonstrációin.
"Ezek nem tüntetők, hanem bűnözők" - kommentálta az eseményeket Matteo Salvini, a Liga vezetője, miniszterelnök-helyettes.
A tiltakozók korábban fekete-fehér kockás palesztin kendőt, keffijeh-t kötöttek II. János Pál pápa szobra nyakába a Termini pályaudvar előtti téren. A szombati tüntetéssel egy időben a többi között a "fasiszta" felirat jelent meg a néhai egyházfő szobrán, amelyre sarló-kalapácsot is felrajzoltak.
Giorgia Meloni miniszterelnök az esti órákban köszönetét fejezte ki a hatóságoknak az utóbbi napok demonstrációsorozata alatt végzett munkájukért: "közel érzem magam az összes, sérülést szenvedett rendőrhöz, akik szakmai tudásukkal és bátorságukkal elengedhetetlen védelmet biztosítanak nemzetünknek" - írta közösségi oldalán a kormányfő.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
Semjén Zsolt egy ártatlan ember - szögezte le Orbán Viktor a Heteknek adott exkluzív interjúban.
-
El kell fogadni a tételt, hogy Európa is Kelet kultúrái felé tart. Ez főleg abból adódik, hogy Kelet fejlett kultúrái nem terjeszkedők, nem az erőszak sugárzik belőlük, hanem olyan vonzerők, amelyek fokozatosan magukhoz húzzák a nyugati civilizációt - állapítja meg Csámpai Ottó.
-
A választás győztese, Babis kizárta, hogy tárgyalna a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot és nem teljesítették választási ígéreteiket.