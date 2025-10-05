Továbbra is menekülnek Ukrajnából
2025. október 5. 13:09

Az ukrán-magyar határszakaszon 5900 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI-t vasárnap.

A beléptetettek közül a rendőrség 22 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

MTI
Címkék:
  • Belföld
    Orbán Viktor: Semjén Zsolt ártatlan
    Semjén Zsolt egy ártatlan ember - szögezte le Orbán Viktor a Heteknek adott exkluzív interjúban.
  • aracs
    Nemzeti sorskérdésekről az őszi Aracsban
    El kell fogadni a tételt, hogy Európa is Kelet kultúrái felé tart. Ez főleg abból adódik, hogy Kelet fejlett kultúrái nem terjeszkedők, nem az erőszak sugárzik belőlük, hanem olyan vonzerők, amelyek fokozatosan magukhoz húzzák a nyugati civilizációt - állapítja meg Csámpai Ottó.
  • babis
    Cseh választások - Babis pártja győzött
    A választás győztese, Babis kizárta, hogy tárgyalna a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot és nem teljesítették választási ígéreteiket.
MTI Hírfelhasználó