Nemzeti Vágta - 16 óra 50 perctől rendezik a döntőt Szilvásváradon

2025. október 5. 12:05

Vasárnap rendezik a 18. Nemzeti Vágta döntőjét a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban.

A Nemzeti Vágta döntője 16 óra 50 perckor veszi kezdetét, majd a versenyt a méneshajtás zárja.

Vasárnap 9 óra 30 perctől tartják a Kishuszár és a Nemzeti Vágta középfutamait, az új versenyszám, a Hagyományőrző huszárverseny előfutamait, valamint a Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros versenyt is.

Szintén a Nemzeti Vágta utolsó napján tart bemutatót a HaZám Lovasudvar, a Gömöri Lovas Egyesület, a pónilovas gyerekhuszárok, a Helvéciai Lovasbetyárok és a Győri Ördöglovasok is.

Az érdeklődőket 1848-49-es csatajelenet-bemutató és történelmi lovasfelvonulás is várja Szilvásváradon.

Vasárnap tizennégy órakor kezdődnek a döntők: a Kocsitoló verseny, a Huszárgyerek Vágta, a Nemzetközi Rendőr Lovasverseny, a Fogatvágta, a Hagyományőrző huszárverseny és a Kishuszár Vágta fináléja, amelyek 16 óra 40 percig tartanak.

A lovasünnep vasárnapi eseményei is élőben követhetők a Médiaklikk és az M4sport.hu oldalán, a döntő futamokat 15 órától élőben közvetíti a Duna csatorna.

MTI