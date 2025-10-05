Nemzeti Vágta - 16 óra 50 perctől rendezik a döntőt Szilvásváradon

Vasárnap rendezik a 18. Nemzeti Vágta döntőjét a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban.
A Nemzeti Vágta döntője 16 óra 50 perckor veszi kezdetét, majd a versenyt a méneshajtás zárja.
Vasárnap 9 óra 30 perctől tartják a Kishuszár és a Nemzeti Vágta középfutamait, az új versenyszám, a Hagyományőrző huszárverseny előfutamait, valamint a Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros versenyt is.
Szintén a Nemzeti Vágta utolsó napján tart bemutatót a HaZám Lovasudvar, a Gömöri Lovas Egyesület, a pónilovas gyerekhuszárok, a Helvéciai Lovasbetyárok és a Győri Ördöglovasok is.
Az érdeklődőket 1848-49-es csatajelenet-bemutató és történelmi lovasfelvonulás is várja Szilvásváradon.
Vasárnap tizennégy órakor kezdődnek a döntők: a Kocsitoló verseny, a Huszárgyerek Vágta, a Nemzetközi Rendőr Lovasverseny, a Fogatvágta, a Hagyományőrző huszárverseny és a Kishuszár Vágta fináléja, amelyek 16 óra 40 percig tartanak.
A lovasünnep vasárnapi eseményei is élőben követhetők a Médiaklikk és az M4sport.hu oldalán, a döntő futamokat 15 órától élőben közvetíti a Duna csatorna.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
Semjén Zsolt egy ártatlan ember - szögezte le Orbán Viktor a Heteknek adott exkluzív interjúban.
El kell fogadni a tételt, hogy Európa is Kelet kultúrái felé tart. Ez főleg abból adódik, hogy Kelet fejlett kultúrái nem terjeszkedők, nem az erőszak sugárzik belőlük, hanem olyan vonzerők, amelyek fokozatosan magukhoz húzzák a nyugati civilizációt - állapítja meg Csámpai Ottó.
A választás győztese, Babis kizárta, hogy tárgyalna a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot és nem teljesítették választási ígéreteiket.