Cseh választások - Babis pártja győzött

A választás győztese, Babis kizárta, hogy tárgyalna a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot és nem teljesítették választási ígéreteiket.

2025. október 4. 21:03

Az eddig ellenzékben lévő, Andrej Babis korábbi kormányfő vezette Elégedetlen Polgárok Mozgalma (ANO) nyerte a képviselőházi választásokat Csehországban - jelentette be szombaton az eredményeket összesítő Cseh Statisztikai Hivatal.

A szavazókörök 90 százalékának eredményeinek összesítését követően a hivatal szerint az ANO a voksok 36 százalékát szerezte meg. Az eddig kormányzó, Petr Fiala leköszönő kormányfő vezette Együtt (Spolu) koalíció támogatottsága 22 százalékos. A Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párt a szavazatok 11 százalékát kapta.

Babis győzelme utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy célja egypárti kormány létrehozása, amelynek támogatásáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalommal, valamint az Autósok párttal kíván tárgyalni.

A választás győztese kizárta, hogy tárgyalna a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot és nem teljesítették választási ígéreteiket.

"Mi mindig teljesítettük ígéreteinket, most is így lesz. Célunk, hogy Csehország a legjobb hely legyen az élethez Európában" - szögezte le a politikus.

Köszöntés Budapestről

Győzött az igazság!

Andrej Babis meggyőző fölénnyel győzött a cseh parlamenti választásokon. Nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának.

Gratulálok, Andrej!

Borítókép: Ostrava, 2025. október 3. Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke nyilatkozik a sajtó munkatársainak, miután leadta szavazatát egy ostravai szavazóhelyiségben 2025. október 3-án. Csehországban október 3-án és 4-én tartanak parlamenti választásokat. MTI/EPA/Martin Divisek

MTI