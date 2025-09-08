Szoboszlai Dominik egy hatalmas találkozás előtt

A csapatkapitány Szoboszlai Dominik kiegyezne azzal, ha a magyar labdarúgó-válogatott kedden hazai pályán döntetlent érne a portugálok ellen a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában. Marco Rossi arra hívta fel a figyelmet, hogy a világ egyik legerősebb csapata lesz az ellenfelünk. "Azonnal aláírnám a döntetlent Portugália ellen, de szerintem mindenki" - jelentette ki a Telkiben tartott hétfői sajtótájékoztatón a Liverpool sztárja, aki különösen várja ezt az összecsapást, mert gyerekkora óta Cristiano Ronaldo a példaképe, akivel először találkozhat a pályán.
A 24 éves futballista azt is felidézte, hogy napra pontosan 16 éve éppen a portugálok ellen játékoskísérő volt, mint hozzátette, mai napig tisztán emlékszik az akkori érzéseire.
"Az elvárás az, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, mert akkor az eredménytől függetlenül felemelt fejjel jöhetünk le a pályáról. A cél vagy álom pedig kijutni a világbajnokságra, de legalább elérni a pótselejtezőt. Minőségben Portugália előttünk jár, de harcolni, futni és küzdeni kell ameddig csak bírunk" - fogalmazta meg az MTI érdeklődésére a céljait és elvárásait Szoboszlai, aki azt is elárulta, noha sok poszton bevetették már a klubjaiban és a válogatottban, a középpályán szeret a leginkább játszani. "A középpályán érzem magam komfortosan, de ott játszom, ahova raknak. Ha a főnök úgy dönt, akkor leülünk és megbeszéljük". Az írországi 2-2-es döntetlen kapcsán kifejtette, most már kár a bíróval és a hibáival foglalkozni, mert hiába idegeskednek ezen, akkor se lesz más az eredmény.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
A felelőtlenségével csapatunknak majdnem vereséget okozó Sallai helyett Nagy Zsolt a kezdőben a portugálok ellen.
Az egykori (?) Gyurcsány Ferenc is megirigyelné azt a politikai akrobatamutatványt, ahogy Magyar Péterék igyekszenek tisz(t)ára mosni Tarr „nem mondjuk ki, mert belebukunk” Zoltán napnál is világosabb mondatait a választások utánra tervezett adóemelésről. (Erre szokták manapság azt mondani, hogy még a Holdról is látszik…)
Orbán Viktor Kötcsén nem udvariaskodott: kimondta, hogy Brüsszel zsákutcába vitte Európát, a baloldal pedig újra megszorításokat zúdítana a magyarokra. A miniszterelnök ezzel szemben világossá tette, hogy a nemzeti-keresztény jobboldal nem hátrál, nem enged, és 2026-ban is készen áll a győzelemre. Ez a beszéd ismét nem a langyos kompromisszumok szövege volt, hanem egy újabb hadüzenet a brüsszeli vezetőknek és a hazai baloldalnak Tiszán innen és túl: Magyarország megvédi magát, megvédi a jövőjét. Íme az öt legerősebb gondolat!