Szoboszlai Dominik egy hatalmas találkozás előtt
2025. szeptember 8. 15:58

A csapatkapitány Szoboszlai Dominik kiegyezne azzal, ha a magyar labdarúgó-válogatott kedden hazai pályán döntetlent érne a portugálok ellen a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában. Marco Rossi arra hívta fel a figyelmet, hogy a világ egyik legerősebb csapata lesz az ellenfelünk. "Azonnal aláírnám a döntetlent Portugália ellen, de szerintem mindenki" - jelentette ki a Telkiben tartott hétfői sajtótájékoztatón a Liverpool sztárja, aki különösen várja ezt az összecsapást, mert gyerekkora óta Cristiano Ronaldo a példaképe, akivel először találkozhat a pályán.

A 24 éves futballista azt is felidézte, hogy napra pontosan 16 éve éppen a portugálok ellen játékoskísérő volt, mint hozzátette, mai napig tisztán emlékszik az akkori érzéseire.

"Az elvárás az, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, mert akkor az eredménytől függetlenül felemelt fejjel jöhetünk le a pályáról. A cél vagy álom pedig kijutni a világbajnokságra, de legalább elérni a pótselejtezőt. Minőségben Portugália előttünk jár, de harcolni, futni és küzdeni kell ameddig csak bírunk" - fogalmazta meg az MTI érdeklődésére a céljait és elvárásait Szoboszlai, aki azt is elárulta, noha sok poszton bevetették már a klubjaiban és a válogatottban, a középpályán szeret a leginkább játszani. "A középpályán érzem magam komfortosan, de ott játszom, ahova raknak. Ha a főnök úgy dönt, akkor leülünk és megbeszéljük". Az írországi 2-2-es döntetlen kapcsán kifejtette, most már kár a bíróval és a hibáival foglalkozni, mert hiába idegeskednek ezen, akkor se lesz más az eredmény.

MTI
MTI Hírfelhasználó