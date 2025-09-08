Díjnyertes filmek az egy hónap múlva kezdődő 9. Szlovén Filmnapokon

2025. október 2. és 4. között a magyar közönség három kortárs szlovén alkotást láthat az immár kilencedik Szlovén Filmnapokon a budapesti Toldi moziban. A Szlovén Filmközpont, a BudapestFilm Zrt. és a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövetsége közös rendezvényének programjában szerepel a Berlinalen FIPRESCI-díjat nyert, és a CineFesten is szereplő Van valami a levegőben. Jön a Locarno Filmfesztiválon debütált és egyéb fesztiválokon számos díjat nyert A játszótér a miénk című kedves alkotás és a különleges humorú, társadalomkritikát is megfogalmazó Ez rablás.

2025. szeptember 8. 16:04

Október 2-án Urška Djukić Valami van a levegőben (Kaj ti je deklica) című felnövéstörténetével nyílik a budapesti Toldi moziban a 9. Szlovén Filmnapok. A 16 éves, introvertált Lucia egy lánykórusban összebarátkozik a népszerű Ana-Mariával. E barátságot próbára teszi, és veszélybe sodorja a kóruson belüli harmóniát, hogy Lucia érdeklődését felkelti valaki. A lány elkezdi felfedezni a szexualitását, megkérdőjelezve korábbi értékrendjét.

A film elnyerte a legjobb filmért járó FIPRESCI-díjat a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon a Perspektíva szekcióban, a legjobb operatőrnek járó díjat az amerikai Tribeca Filmfesztivál nemzetközi programjában, valamint a legjobb vágásért járó díjat a Pulai Filmfesztiválon és a hamarosan kezdődő CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon is a versenyprogramban szerepel.

Urška Djukić legutóbbi rövidfilmje, a Nagymami szexuális élete (Babičino seksualno življenje, 2021) több mint 50 díjat nyert, köztük az Európai Filmakadémia legjobb rövidfilmnek járó díját 2022-ben és a legjobb animációs rövidfilmnek járó Cesar-díjat 2023-ban.

Jön Klemen Dvornik a Locarno Filmfesztiválon debütált A játszótér a miénk (Igrišča ne damo!) című kedves alkotása. Amikor Alma megtudja, hogy le akarják bontani a házuk előtti játszóteret és kivágni a fákat, összefog legnagyobb ellenségével és bandájával. A csapatnak egy hete van arra, hogy megmentse a játszóteret.

A film a Szarajevói Filmfesztiválon elnyerte a legjobb gyermekfilmnek járó díjat, a Zágrábi Filmfesztiválon és a görögországi Olympia Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Filmfesztiválon pedig a gyermekzsűri díját.

Végül Gregor Andolšek Ez rablás! (To je rop!) című vígjátékban Rajkó, a bűvész eltöri a karját egy fellépésen. A bajok itt azonban nem érnek véget, ugyanis a biztosítótársaság egy adminisztratív hiba miatt nem hajlandó kifizetni a biztosítási igényét. Ezután az események észbontó fordulatokat vesznek.

„Andolšek debütáló játékfilmje, az Ez rablás! című film a bürokratikus téboly gyakran humoros, mindig tragikus, de néha kissé túlzottan pokoli tüzét szabadítja el. A rendező ebben a fekete komédiában azt kutatja, hogy a modern, pénzközpontú társadalomban hogyan kapunk meg mindent, amire sosem vágytunk, de sosem azt, amire igazán szükségünk lenne.” – vélekedik Susanne Gottlieb, a Cineuropa kritikusa.

A 9. Szlovén Filmnapokat 2025. október 2. és 4. között a Szlovén Filmközpont, a BudapestFilm Zrt. és a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövetségével együttműködésében a budapesti Toldi moziban rendezik meg.

