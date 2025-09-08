Díjnyertes filmek az egy hónap múlva kezdődő 9. Szlovén Filmnapokon
2025. október 2. és 4. között a magyar közönség három kortárs szlovén alkotást láthat az immár kilencedik Szlovén Filmnapokon a budapesti Toldi moziban. A Szlovén Filmközpont, a BudapestFilm Zrt. és a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövetsége közös rendezvényének programjában szerepel a Berlinalen FIPRESCI-díjat nyert, és a CineFesten is szereplő Van valami a levegőben. Jön a Locarno Filmfesztiválon debütált és egyéb fesztiválokon számos díjat nyert A játszótér a miénk című kedves alkotás és a különleges humorú, társadalomkritikát is megfogalmazó Ez rablás.
2025. szeptember 8. 16:04

Október 2-án Urška Djukić Valami van a levegőben (Kaj ti je deklica) című felnövéstörténetével nyílik a budapesti Toldi moziban a 9. Szlovén Filmnapok. A 16 éves, introvertált Lucia egy lánykórusban összebarátkozik a népszerű Ana-Mariával. E barátságot próbára teszi, és veszélybe sodorja a kóruson belüli harmóniát, hogy Lucia érdeklődését felkelti valaki. A lány elkezdi felfedezni a szexualitását, megkérdőjelezve korábbi értékrendjét.

A film elnyerte a legjobb filmért járó FIPRESCI-díjat a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon a Perspektíva szekcióban, a legjobb operatőrnek járó díjat az amerikai Tribeca Filmfesztivál nemzetközi programjában, valamint a legjobb vágásért járó díjat a Pulai Filmfesztiválon és a hamarosan kezdődő CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon is a versenyprogramban szerepel.

Urška Djukić legutóbbi rövidfilmje, a Nagymami szexuális élete (Babičino seksualno življenje, 2021) több mint 50 díjat nyert, köztük az Európai Filmakadémia legjobb rövidfilmnek járó díját 2022-ben és a legjobb animációs rövidfilmnek járó Cesar-díjat 2023-ban.

Jön Klemen Dvornik a Locarno Filmfesztiválon debütált A játszótér a miénk (Igrišča ne damo!) című kedves alkotása. Amikor Alma megtudja, hogy le akarják bontani a házuk előtti játszóteret és kivágni a fákat, összefog legnagyobb ellenségével és bandájával. A csapatnak egy hete van arra, hogy megmentse a játszóteret.

A film a Szarajevói Filmfesztiválon elnyerte a legjobb gyermekfilmnek járó díjat, a Zágrábi Filmfesztiválon és a görögországi Olympia Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Filmfesztiválon pedig a gyermekzsűri díját.

Végül Gregor Andolšek Ez rablás! (To je rop!) című vígjátékban Rajkó, a bűvész eltöri a karját egy fellépésen. A bajok itt azonban nem érnek véget, ugyanis a biztosítótársaság egy adminisztratív hiba miatt nem hajlandó kifizetni a biztosítási igényét. Ezután az események észbontó fordulatokat vesznek.

„Andolšek debütáló játékfilmje, az Ez rablás! című film a bürokratikus téboly gyakran humoros, mindig tragikus, de néha kissé túlzottan pokoli tüzét szabadítja el. A rendező ebben a fekete komédiában azt kutatja, hogy a modern, pénzközpontú társadalomban hogyan kapunk meg mindent, amire sosem vágytunk, de sosem azt, amire igazán szükségünk lenne.” – vélekedik Susanne Gottlieb, a Cineuropa kritikusa.

A 9. Szlovén Filmnapokat 2025. október 2. és 4. között a Szlovén Filmközpont, a BudapestFilm Zrt. és a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövetségével együttműködésében a budapesti Toldi moziban rendezik meg.

gondola
Címkék:
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
  • Kultúraromboló invázorok Európában
    El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
  • MAGYAR VÁLOGATOTT
    Magyar-portugál - Rossi: a világ egyik legerősebb csapata lesz az ellenfelünk
    A felelőtlenségével csapatunknak majdnem vereséget okozó Sallai helyett Nagy Zsolt a kezdőben a portugálok ellen.
  • Vélemény
    Csak a szokásos baloldali lemez: Brüsszel Peti is adót emelne!
    Az egykori (?) Gyurcsány Ferenc is megirigyelné azt a politikai akrobatamutatványt, ahogy Magyar Péterék igyekszenek tisz(t)ára mosni Tarr „nem mondjuk ki, mert belebukunk” Zoltán napnál is világosabb mondatait a választások utánra tervezett adóemelésről. (Erre szokták manapság azt mondani, hogy még a Holdról is látszik…)
  • Vélemény
    Orbán Viktor Kötcsén: Brüsszel zsákutcában, Magyarország irányt mutat
    Orbán Viktor Kötcsén nem udvariaskodott: kimondta, hogy Brüsszel zsákutcába vitte Európát, a baloldal pedig újra megszorításokat zúdítana a magyarokra. A miniszterelnök ezzel szemben világossá tette, hogy a nemzeti-keresztény jobboldal nem hátrál, nem enged, és 2026-ban is készen áll a győzelemre. Ez a beszéd ismét nem a langyos kompromisszumok szövege volt, hanem egy újabb hadüzenet a brüsszeli vezetőknek és a hazai baloldalnak Tiszán innen és túl: Magyarország megvédi magát, megvédi a jövőjét. Íme az öt legerősebb gondolat!
MTI Hírfelhasználó