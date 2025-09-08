Feljelentették Krúbit, miután Orbán Viktor felakasztásáról beszélt a koncertjén

2025. szeptember 8. 16:00

Feljelentették Horváth Krisztiánt, miután múlt heti koncertjén Orbán Viktor felakasztásáról verselt. A Krúbi néven ismert zenész akár öt év szabadságvesztéssel is büntethető, amennyiben bűnösnek találják. Emberölésre irányuló előkészület gyanújával tettek feljelentést Horváth Krisztián, művésznevén Krúbi ellen – értesült a Magyar Nemzet. A rapper Orbán Viktor miniszterelnök felakasztásáról költött egy verset, amit múlt pénteki koncertjén adott elő.

A performansz végén hangos ovációban tört ki a közönség egy része. Krúbi sorai elsőként Gyurcsány Ferenc politikai távozására reflektáltak, majd áttért Orbán Viktorra, akit „szaftos falatnak” és „kis ducinak” nevezett. A műsorszám leginkább sokkoló részében pedig így folytatta: „Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit.” Az ügyben Tényi István ügyvéd emberölés előkészületének gyanújával tett feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál. Amennyiben a bíróság megállapítja a zenész bűnösséget, úgy akár öt év szabadságvesztésre is ítélhetik.

Gulyás Gergely is elfogadhatatlannak tartja Krúbi kijelentését A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán ítélte el Krúbi megnyilvánulását. „Ha bármilyen minimális ép erkölcsi érzéke a magyar nyilvánosságnak maradt, akkor a gyűlöletre, erőszakra, más megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani, és aki ilyet tesz, az semmilyen normális közösségben nem tűrhető meg” – írta Gulyás Gergely.

MTI