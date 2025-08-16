A nyár végén és kora ősszel több fesztiválon is fellép a Liszt Ferenc Kamarazenekar Magyarországon és Európában.
Az együttes közleménye szerint a Zempléni Fesztiválon, a szlovákiai Symfonia Umenia fesztiválon és Ausztriában az Allegro Vivo Fesztiválon is hallhatja őket az elkövetkező hetekben a közönség.
A Zempléni Fesztiválon vasárnap Benedetto Marcello Bevezetés, ária és presto című műve mellett Mendelssohn 9. C-dúr vonósszimfóniáját és Dvorák E-dúr szerenádját adják elő.
Szeptember 1-jén a szlovákiai Symfonia Umenia klasszikus zenei fesztivál vendége lesz az együttes. Bartók Román népi táncok, Liszt-Wolf Péter 2. magyar rapszódia, Dvorák E-dúr vonósszerenád, Weiner 1. divertimento és Brahms 6. magyar tánc című darabját a Csáky-kastélyban mutatják be.
A Symfonia Umenia Szlovákia egyik kiemelkedő klasszikus zenei fesztiválja, amelyen ritkán hallható műveket és különleges hangszer-összeállításokat is felvonultatnak. A rendezvény fontos szerepet tölt be a nemzetközi zenei élet és a helyi kultúra összekapcsolásában, hiszen az ismert klasszikus darabok mellett érdekes kamarazenei programok is várják a hallgatókat - emelték ki a közleményben.
Az együttes ezt követően az Allegro Vivo Fesztiválon lép színpadra Ausztriában szeptember 5-én. Koncertjükön Bartók Román népi táncok és Haydn C-dúr csellóversenye mellett Liszt 1. Mefisztó-keringője és Popper Magyar rapszódiája szerepel. Az együttes világhírű csellóművész művészeti vezetője, Várdai István a Haydn-csellóversenyben szólószerepből irányítja majd zenésztársait.
A közlemény szerint az Allegro Vivo Ausztria egyik legpatinásabb kamarazenei fesztiválja, mely több mint négy évtizede kínál találkozási pontot a művészek és a zenerajongók számára. A fesztivál különlegessége, hogy a koncertek sokszor történelmi helyszíneken, kastélyokban és templomokban zajlanak. A Liszt Ferenc Kamarazenekar fellépése tisztelgés a fesztivál gazdag zenei hagyománya előtt - hangsúlyozták.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
-
"Számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettünk, sőt mondhatnám, a legtöbb-ben. Néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottunk dűlőre, de némi előrelépést elértünk" - hangsúlyozta az amerikai elnök. Hozzátette: "nagyon jó esélyük" van arra, hogy a legfontosabb kérdésben is eljutnak a megegyezésig, de "nincs megállapodás, amíg mindenben nincs megállapodás".
-
Hollik István sokkoló számokat is megosztott: a magyar másfél éves gyermekek átlagosan napi 86 percet töltenek képernyő előtt; 2012 és 2017 között a napi négy óránál több képernyőidő aránya 38 százalékról 97 százalékra ugrott.
-
A nagy múltú rádiós szerkesztő a közlemény szerint arról is beszélt, hogy miképpen vezetett az útja a gyermekkori zenei élményektől és a kántori munkától a Magyar Rádió stúdiójáig, de érintette az 1960-as és 70-es évek hazai kultúrpolitikai kereteit is.