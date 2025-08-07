Trump és Putyin hamarosan találkoznak
2025. augusztus 7. 13:36
Megállapodott Oroszország és az Egyesült Államok arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozni fog a közeljövőben – jelentette be Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtökön Moszkvában.
"Az amerikai fél javaslatára elvi megállapodás született arról, hogy a közeljövőben kétoldalú csúcstalálkozót tartanak, vagyis Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozni fog" - mondta a tisztségviselő.
Közölte, hogy a találkozó helyszínében már megállapodtak, de erről csak később történik bejelentés. A két ország hatóságai megkezdték a találkozó előkészítését.
"A következő hetet jelöltük meg irányadóként, de a felek közvetlenül megkezdik ennek a fontos találkozónak az előkészítését, és még nehéz megmondani, hogy mennyi időt vesz igénybe a felkészülés. De a találkozó a következő héten történő megtartásának lehetősége került szóba, és mi teljesen pozitívan állunk ehhez a lehetőséghez" - mondta a tanácsadó.
Usakov szerint Steven Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja szerdán Moszkvában felvetette a háromoldalú találkozó gondolatát is Putyin, Trump, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, de ezt az orosz fél kommentár nélkül hagyta.
MTI
Címkék:
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
Munkásságodat a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével (2005) és Czine Mihály-díjjal (2009) ismerték el. Az utóbbi másfél évtizedben Te már odaátra gyűjtöttél érdemeket. (Korábban is azt tetted!) Rád igaz, hozzád illő igehely: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam…” (2Tim 4, 7-8)
-
Augusztus 7. és 10. között zajlik az V. Nagy Ipoly-takarítás, ahol közel 500 önkéntes fog össze, hogy megtisztítsa az Ipoly folyót és környékét – vízen és parton, határokon innen és túl.
-
A magyar kormány az elmúlt 15 évben elég sokat tett a határon túli magyarságért, különösen az erdélyi magyarokért. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyetteshez tartozik a nemzetpolitika az egyházpolitika mellett, és ez a két terület össze is függ, hiszen a vallásnak nagyon komoly nemzetmegtartó ereje is van – hangsúlyozta a Gondolának adott interjúban Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője Tusványoson.
-
A kereszténydemokrácia egyik legfontosabb sarokköve a szolidaritás, ezért a Kereszténydemokrata Néppárt mindig is elkötelezetten kiállt a munkavállalók érdekeinek következetes és értékalapú képviselete mellett - írja a Gondolának megküldött közleményében a Kereszténydemokrata Néppárt.