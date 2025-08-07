Donald Trump: jók a kilátások egy orosz-ukrán csúcstalálkozóra, de részletek még nincsenek

2025. augusztus 7. 09:38

Donald Trump szerint jók a kilátások egy orosz-ukrán csúcstalálkozóra, de a részletek kidolgozásra szorulnak - az amerikai elnök erről a Fehér Házban egy nyilvános eseményen újságírói kérdésre válaszolva beszélt.

Az amerikai elnök megerősítette, hogy "nagyon produktív" volt a szerdán Moszkvában tartott megbeszélés különleges megbízottja Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.

Nagyon jó megbeszélések zajlottak Putyin elnökkel - mondta Donald Trump, és úgy fogalmazott: "jó esély van arra, hogy az út végére érjünk", ugyanakkor hozzátéve, hogy "az út továbbra is hosszú". Az elnök szerint arra is jó esély van, hogy hamarosan létrejöjjön egy találkozó az orosz és az ukrán fél között, bár annak lehetséges helyszíne még nem tisztázott.

Donald Trump kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a moszkvai megbeszélés eredményét egyelőre nem nevezné áttörésnek.

Az ukrajnai háborúról azt mondta, kötelességének érzi megállítani, akkor is, ha nem az ő háborúja, és hozzáfűzte: véleménye szerint hivatali elődje Joe Biden felelőssége, hogy hagyta a konfliktust kirobbanni.

Kérdésre válaszolva az elnök nem zárta ki, hogy a moszkvai egyeztetés ellenére bevezet úgynevezett másodlagos szankciós lépéseket az orosz energiahordozók kereskedelmére vonatkozóan, majd emlékeztetett arra, hogy ilyen intézkedésről szerdán írt alá rendeletet India esetében.

Az amerikai elnök korábban Truth Social közösségi oldalán a moszkvai egyeztetésről szóló bejegyzésében az is közölte, hogy európai vezetőket is tájékoztatott a fejleményekről, akikkel egyetértettek abban, hogy a háborút le kell zárni, és ezen a következő hetekben és napokban tovább dolgoznak. Fehér házi források szerint Donald Trump telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

MTI