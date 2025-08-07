Pénteken kezdődik a RockBalaton Fesztivál Fonyódon
2025. augusztus 7. 12:34
Pénteken kezdődik a háromnapos RockBalaton Fesztivál, amelyet idén új helyszínen, közvetlenül a vízparton, a fonyódi Bélatelepen rendeznek meg.
A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a rendezvény idén az alsóbélatelepi Napsugár Campingbe költözött. A látogatók sátorozhatnak, fürödhetnek, és közben élvezhetik magyar rockzenekarok koncertjeit - írták.
A pénteki nyitónapon a Leander Kills, a P. Mobil és a Depresszió ad koncertet, szombaton az Ossian és a Totális Metál áll színpadra, vasárnap este pedig a Pokolgép és a Kárpátia zárja a fesztivált.
Az idei RockBalatonon egy Duchenne-szindrómás kisfiú gyógykezelésére gyűjtenek adományokat, pénteken 13 és 17 óra között pedig véradást is szerveznek.
A 14 év alattiaknak nagykorú kísérő jelenlétében a belépés ingyenes - áll a közleményben.
MTI
