Ukrajnai háború - Menczer Tamás: Orbán Viktornak megint igaza lett

2025. augusztus 9. 12:08

"Nem hallgattak Orbán Viktorra. Kár. Megint igaza lett" - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szombaton Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő megbeszélése kapcsán a Facebook-oldalán.

Menczer Tamás a videóban rámutatott arra: Orbán Viktor már három évvel ezelőtt arról beszélt, hogy az ukrajnai háborút le kell zárni, az oroszokkal tárgyalni kell, "és ha jön Trump, le fog ülni".

Hozzátette, a miniszterelnök már akkor leírta, amikor Charles Michel volt az Európai Tanács elnöke, hogy ha nem cselekszünk gyorsan, akkor "ki fogunk maradni".

A kommunikációs igazgató szerint most ez történik, Trump és Putyin meg fog állapodni és ebben nem "osztottak lapot" Brüsszelnek, a német kancellárnak és a francia elnöknek sem, azért, mert háborúpártiak, és nem voltak hajlandóak tárgyalni.

"Mert a háborút és az öldöklést támogatták, ahelyett, hogy a diplomáciát és a tárgyalást támogatták volna. Most meg kimaradunk a rólunk szóló döntésekből, Európa" - jelentette ki. Emlékeztetett: a miniszterelnök ezért szorgalmazta, hogy még a Trump-Putyin-találkozó előtt, de legkésőbb utána tartsanak orosz-európai csúcstalálkozót is.

"Az a különbség, hogy Trump békét akar, a brüsszeliek és számos európai vezető meg háborút. Mi békét akarunk!" - közölte Menczer Tamás.

mti