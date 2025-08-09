Ukrajnai háború - Menczer Tamás: Orbán Viktornak megint igaza lett

"Nem hallgattak Orbán Viktorra. Kár. Megint igaza lett" - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szombaton Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő megbeszélése kapcsán a Facebook-oldalán.
Menczer Tamás a videóban rámutatott arra: Orbán Viktor már három évvel ezelőtt arról beszélt, hogy az ukrajnai háborút le kell zárni, az oroszokkal tárgyalni kell, "és ha jön Trump, le fog ülni".
Hozzátette, a miniszterelnök már akkor leírta, amikor Charles Michel volt az Európai Tanács elnöke, hogy ha nem cselekszünk gyorsan, akkor "ki fogunk maradni".
A kommunikációs igazgató szerint most ez történik, Trump és Putyin meg fog állapodni és ebben nem "osztottak lapot" Brüsszelnek, a német kancellárnak és a francia elnöknek sem, azért, mert háborúpártiak, és nem voltak hajlandóak tárgyalni.
"Mert a háborút és az öldöklést támogatták, ahelyett, hogy a diplomáciát és a tárgyalást támogatták volna. Most meg kimaradunk a rólunk szóló döntésekből, Európa" - jelentette ki. Emlékeztetett: a miniszterelnök ezért szorgalmazta, hogy még a Trump-Putyin-találkozó előtt, de legkésőbb utána tartsanak orosz-európai csúcstalálkozót is.
"Az a különbség, hogy Trump békét akar, a brüsszeliek és számos európai vezető meg háborút. Mi békét akarunk!" - közölte Menczer Tamás.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
"Az európai vezetők békét akarnak látni. Úgy hiszem, hogy Putyin elnök békét akar és Zelenszkij is békét akar. Zelenszkij elnöknek meg kell kapnia, amire szüksége van, mert készen kell állnia aláírni valamit, és azt hiszem, hogy keményen dolgozik ennek érdekében" - fejtette ki Donald Trump.
-
A brüsszeli közlemény szerint az uniós finanszírozás elsődlegesen arra hivatott, hogy megerősítse Ukrajna makroszintű pénzügyi stabilitását, és támogassa közigazgatásának működését.
-
A KDNP-nek fontos a közösségekben való ottlét, a problémák megoldására való törekvés. Ezt jól mutatja a Nagy Ipoly-takarítás, mert lehet beszélni az Ipoly fontosságáról, vagy be lehet ülni a csónakba és kitakarítani. Ez a Tisza és a Fidesz-KDNP közötti óriási különbség, hogy míg Magyar Péter csak beszél, mi cselekszünk - hangsúlyozta a Gondolának adott interjúban Juhász Hajnalka, a KDNP Pest vármegyei elnöke.