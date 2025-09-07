Változékony idő várható a jövő héten
2025. szeptember 7. 15:05

Változékony idő várható a jövő héten: a hét elején a napos, nyárias időt záporok, zivatarok zavarhatják; a hét második felében megnő a csapadék esélye és a hőmérséklet is visszaesik, a hét végén a felhős, borult időben már 30 Celsius-fok alatt maradnak a csúcshőmérsékletek - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Szilvaszüret ideje - Molnár Pál felvétele

Hétfőn nagyrészt fátyolfelhős, napos idő ígérkezik, ugyanakkor főleg délutántól az ország keleti, északkeleti felén magasabbra törnek a gomolyfelhők, amelyekből záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti. A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.

Kedden a gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. A nap első felében a nyugati, délnyugati tájak kivételével több helyen, délután már főként északkeleten elszórtan lehet zápor, zivatar, de estétől délnyugatra is érkezhetnek csapadékgócok. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-18, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24-31 fok között valószínű, de északkeleten a határ közelében hűvösebb is lehet.

Szerdán nyugat, délnyugat felől megnövekvő felhőzetre kell számítani északkeleten, keleten több, másutt kevesebb napsütéssel. A Dunántúlon és a középső tájakon elszórtan, majd néhány órás szünet után a Dunántúlon több helyen várható zápor, zivatar. A délkeleti, déli szél megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 10-18, délután 25-33 fok valószínű.

Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz általában az ég, csak kisebb körzetekben süthet ki rövid időre a nap. Sok helyen valószínű zápor, zivatar, illetve eső is. A déli szél helyenként megerősödik. Hajnalban többnyire 17-22, délután 21-31 fok várható, délkeleten lesz a legmelegebb.

Pénteken nyugaton már csökkenhet a felhőzet, de keleten még marad az erősen felhős idő, szórványosan lehet eső, zápor, zivatar. A Dunántúlon átmenetileg északira fordul, másutt azonban délies lesz a szél, amely megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 14-20, délután 21-29 fok között várható.

Szombaton közepesen vagy erősen felhős égre van kilátás, szórványosan valószínű zápor, zivatar, illetve eső is. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a hajnali 13-19 fokról délutánra 23-29 fok közé emelkedik.

Vasárnap erősen felhős vagy borult lehet az ég, és többfelé is előfordulhat eső, zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél élénk, olykor erős lehet. A hőmérséklet a hajnali 13-19 fokról délutánra 19-28 fok közé emelkedik.

MTI
