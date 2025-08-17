Világjátékok - Aranyérmes a aerodance-csoport

A magyar aerodance-csoport megvédte címét szombaton a kínai Csengtuban zajló Világjátékokon.

A viadal honlapja szerint a magyar együttes 17,950 pontos teljesítménnyel a dél-koreaiakat és a házigazda kínaiakat megelőzve diadalmaskodott.

A magyarok a Kőnig Antónia, Lőcsei Zoltán, Fejér Fruzsina, Makranszki Anna, Ruzicska Vanessza, Himmel Tünde, Mikulecz András összeállításban szerezték meg az aranyérmet.

"A döntő nekünk egy hatalmas kihívás és egyben tanulság is volt. Ugyanolyan erővel és fegyelemmel kellett végrehajtanunk a gyakorlatot, mint a selejtezőben, és ez nem volt könnyű. Rengeteget tanultunk belőle, és számomra ez legalább annyira értékes, mint maga az aranyérem" - idézte Kőnig Antóniát a Magyar Torna Szövetség közleménye.

"Birmingham után is hittem abban, hogy van még bennünk tartalék. Most minden harc, minden nehézség értelmet nyert, hiszen eljutottunk idáig. Ez egy olyan siker, amelyről korábban legfeljebb csak álmodhattunk, és amelyre mindig büszkék leszünk" - összegzett Lőcsei Zoltán.

A vegyes strandkorfball-válogatott 8-7-re nyert a negyeddöntőben Lengyelország ellen, a győztes gólt az utolsó pillanatban Vágó Anna szerezte. Hack Barnabás együttese vasárnap az elődöntőben a hollandokkal találkozik.

"Február óta ezért dolgoztunk, és nemcsak azok, akik ma itt vannak. Az elődöntőbe jutással egy pici álmunk valóra vált, holnap pedig egy esetleges éremszerzéssel a legnagyobb is sikerülne" - nyilatkozta a szakember az M1 aktuális csatornának.

A magyar küldöttség 11 arany-, 8 ezüst- és 5 bronzéremmel áll a nem olimpiai sportágak legnagyobb seregszemléjén, amely vasárnap zárul.

MTI; Gondola