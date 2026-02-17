Nagy meglepetés: a Girona hátrányból fordítva legyőzte a Barcelonát

A La Liga 24. fordulójának zárómérkőzésén a Girona FC hazai pályán 2–1-re legyőzte a FC Barcelona csapatát.

Az első félidőben mindkét oldalon akadtak helyzetek, a Barcelona egy büntetőt is kihagyott. A fordulás után Pau Cubarsí fejesével a vendégek szerezték meg a vezetést, de Thomas Lemar három perccel később egyenlített. A hajrában a csereként beállt Fran Beltrán döntötte el a meccset egy távoli lövéssel.

A hosszabbításban a Barcelona előtt még adódtak lehetőségek, de nem sikerült egyenlíteniük, így a Girona meglepetésre otthon tartotta a három pontot. A Barcelona ezzel tíz forduló után elveszítette első helyét, és sorozatban második tétmérkőzésén kapott ki.