Zelenszkij szerint egyre közelebb kerülünk a háború lehetséges végéhez
2025. október 20. 17:09
Zelenszkij ukrán elnök bejelentette a köztársaságban zajló konfliktus lehetséges végét. Szavait a Strana.ua közölte. „Ezt a háborút nem lehet ilyen gyorsan befejezni. Egyre közelebb kerülünk a háború lehetséges végéhez. Biztosan mondhatom” – jelentette ki Zelenszkij. Szerinte a területek kérdése továbbra sem tisztázott, mivel Kijev nem hajlandó kivonni a csapatait Donbász területéről.
MH
