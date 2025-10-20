Izrael visszatér a tűzszünethez

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy vasárnap, a Hamász iszlamista palesztin terrorszervezet által elkövetett „nyilvánvaló megállapodássértés” miatt végrehajtott légitámadások után újra érvényesíteni fogja a gázai tűzszünetet. A csapások Gáza déli részén kezdődtek, miután az izraeli hadsereg szerint „terroristák páncéltörő rakétát és lőfegyvert” lőttek ki Rafahban az izraeli katonákra, megölve két katonát. A Hamász azt állította, hogy „nincs tudomása” az izraeli ellenőrzés alatt álló területen történt összecsapásokról. Estére Izrael bejelentette, hogy Gázában több Hamász-célpontot is megsemmisített, kórházi források szerint 44 ember halt meg – írja a BBC. Az iszlamista terrorszervezet korábban azt mondta, elkötelezett a tűzszünet mellett, ugyanakkor Izraelt vádolta annak megsértésével, és figyelmeztetett, hogy az újabb csapások „a helyzet teljes összeomlásához vezethetnek”.

Helyi idő szerint 21:00 után az izraeli védelmi erők (IDF) bejelentették, hogy „megkezdték a tűzszünet érvényesítésének újraindítását”, hozzátéve, hogy fenntartják az egyezményt, és „határozottan reagálnak bármely megsértésére”. A közleményben nem részletezték közvetlenül, hogy az korábbi, a Gázába bejutó segély felfüggesztésére vonatkozó bejelentést visszavonták-e. Az IDF jelenleg kicsivel több mint 50 százalékát ellenőrzi Gázának.

Vasárnap Washingtonba érkezve Trump azt mondta az újságíróknak, hogy a tűzszünet továbbra is érvényben van.

