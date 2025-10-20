Fico nem hagyta szó nélkül a kizárását

A Smer tagságát korábban már felfüggesztette az Európai Szocialisták Pártja, mert a 2023 októberében született döntés értelmében a párt távolodik a baloldali értékektől, és koalícióra lépett a Szlovák Nemzeti Párttal. „Hosszú éveken át vitáink voltak ezzel a párttal, kizártak minket, felfüggesztették a tagságunkat, és ma kijelenthetem, hogy ez számunkra elvesztegetett idő volt. Éppen a brüsszeli Európai Szocialisták Pártja az, amely programjával gyakorlatilag megsemmisítette az autentikus baloldalt az uniós tagországokban” – jelentette ki Robert Fico. Szerinte ezért a helyzetért a nemzeti baloldali pártok is felelősek, amelyek bírálat nélkül átvették a brüsszeli agendát, „amelynek minden normális baloldalit el kell rettentenie”.
Robert Fico szerint a Smer kizárásának fő oka a Szlovák Köztársaság alkotmányának módosítása volt, amely kimondja, hogy két nem létezik, és a házasság egy férfi és egy nő kapcsolatát jelenti. „Az Európai Szocialisták Pártja még a macskák közötti házasságot is jóváhagyná” – jegyezte meg a szlovák miniszterelnök, hozzátéve, hogy a pártot át kellene nevezni az Európai Homoszexuálisok és Háborús Uszítók Pártjára. „Még megdöbbentőbb volt számomra, hogy szememre vetették a fasizmus feletti győzelem moszkvai és pekingi megünneplését. Egy német európai parlamenti képviselő nyíltan kijelentette, hogy nem lehet baráti kapcsolatban lenni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ezzel pedig kifogásolta a fasizmus feletti győzelem megünneplését is. Valaki át akarja írni a történelmet” – állította Robert Fico.
A miniszterelnök megbízta európai parlamenti képviselőit, hogy tárgyaljanak az Európai Parlament egy másik, vagy egy újonnan alakuló frakcióba való felvételről.
