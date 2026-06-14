A Fidesz-kongresszus után Ferencz Orsolya bírál, de megragad az általánosságok szintjén

Szerző: Gondola

2026. június 14. 14:05

Nem erre vártunk címmel tett közzé honlapján értékelést Ferencz Orsolya volt fideszes országgyűlési képviselő. A politikus továbbra sem mondott neveket, csak általánosságban fogalmazott: „Ez a vereség azoknak szól, akik úgy gondolták, hogy a kereszténységet, az erkölcsöt, a tehetséget és a hazaszeretetet helyettesíteni lehet pénzzel és képmutatással. Ez a vereség azoknak szól, akik a szakmaiságot kidobták és helyette választották az erőszakoskodást és az üres szólamokat. … Amire nincs igény, az a megmagyarázhatatlan mesés gazdagodás, a nepotizmus, a kontraszelektált megélhetési karrierjobboldaliak tucatjai, falkái. Tőlük igenis el kell végre búcsúznunk.”

A volt űrügyi biztos ugyanakkor rögzítette: "Nem a Tisza zsenialitása volt a vereségünk oka."

Ferencz Orsolya pozitív embereket is lát a Fideszben: "Bántanunk nem szabad közösségünk tagjait, ha jószándékkal tették a dolgukat." Ugyanakkor a reményteljes politikusokat sem nevezi meg, róluk is csak általánosítva szól: "Rengeteg tehetséges ember van köztünk, az önkormányzatokban, a civil szférában. Tetterősek és hitelesek. Ők igazán tudják, hogy a politikai mandátum sötét és hideg lépcsőházakban, havas utcákat járva, esővel, kánikulával dacolva és érdemi politikai viták árán születik meg."

A kiút megvilágításban is marad az általámosságok szintjén a volt képviselő. "Mi egy boldog, sikeres, modern és erős Magyarországért dolgozunk. Az értékeink örök értékek, a mondanivalónk kortalan. Már csak az a kérdés, milyen módon és kik tudják a polgári értékeket hitelesen képviselni?"

És további kérdés - tehetjük hozzá -, hogy ezekkel a vonzó általánosságokkal a gyakorlatban mire lehet menni.