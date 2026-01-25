A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2026. január 25. 19:07

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 4. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

3 (három)

7 (hét)

13 (tizenhárom)

22 (huszonkettő)

41 (negyvenegy)

43 (negyvenhárom)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 56 darab, nyereményük egyenként 224.830 forint;

4 találatos szelvény 2483 darab, nyereményük egyenként 5.070 forint;

3 találatos szelvény 34.334 darab, nyereményük egyenként 2290 forint.