Szerző: MTi/gondola

2026. július 15. 08:08

Az izraeli parlament utolsó olvasatban is elfogadta kedden azt a törvényt, amely november 30-áig ideiglenesen felfüggeszti a katonai szolgálatot megtagadó ultraortodox fiatalok büntethetőségét - jelentették helyi médiumok.

A jogszabályt 58 képviselő támogatta, 54 ellenezte.

Miután Izrael most választási időszakba lép, az ideiglenes rendelkezés automatikusan meghosszabbodik az új kneszet megalakulását követő harmadik hónap végéig, így a büntethetőséget most legalább fél évre függesztették fel az ultraortodox szolgálatmegtagadókkal szemben. A választási időszak kezdete azzal jár, hogy pénteken feloszlik a parlament.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök nem vett részt a szavazáson, az azt megelőző utolsó pillanatban távozott az ülésteremből. Ez volt a harmadik, nagy vitát kiváltó törvény, amelyről távollétében döntött a parlament. Korábban

nem szavazott a Tóra-tanulás státuszát megerősítő alapvető törvényről,

valamint az Izrael ellen 2023. október 7-én elkövetett terrortámadás kivizsgálására létrehozandó politikai - nem pedig állami - vizsgálóbizottságról sem.

A törvény elfogadása után az ellene szavazó Sarren Haszkel külügyi államtitkár bejelentette, hogy lemond. "Ez a törvény árt azoknak, akik letöltik háromévi sorkatonai szolgálatukat, és ezzel súlyos áldozatokat hoznak, valamint árt Izrael biztonságának. Ezért úgy döntöttem, hogy lemondok a kormányban betöltött tisztségemről. Nem tudok tovább tétlenül asszisztálni ehhez" - mondta Haszkel.

A kormányzó jobboldali Likud párt négy képviselője a javaslat ellen szavazott, a koalícióhoz tartozó Vallásos Cionizmus párt két képviselője pedig távol maradt a voksolástól.

Még a szavazás előtt az ultraortodox pártok nyomására a koalíció vezetője levette a parlament napirendjéről az egyetlen, még meg nem tárgyalt törvényjavaslatot. A vallásos pártok ugyanis ragaszkodtak ahhoz, hogy minden más jogszabály tárgyalását halasszák el mindaddig, amíg a számukra kiemelten fontos törvényeket el nem fogadja a kneszet még feloszlatása előtt a rendelkezésre álló szűkös időkeretben. Ez a törvényjavaslat az országos tömegközlekedés átfogó reformjának előkészítéséről, egy pártok felett álló ügyről szól. A reform jelentősen javítaná a közlekedést, és

enyhíthetné a krónikus közúti torlódásokat szerte az országban.

A kedden elfogadott törvény része annak a politikai megállapodásnak, amelyet Netanjahu az ultraortodox pártokkal kötött meg annak érdekében, hogy a koalíciós blokk egységesen indulhasson az októberi parlamenti választásokon. Az ultraortodox pártok a számukra kedvező törvények elfogadásáért cserébe támogatják az egész koalíció számára fontos jogszabályokat, köztük a legfőbb ügyész jogköreinek szétválasztását, valamint

az október 7-i terrortámadás kivizsgálására létrehozandó politikai vizsgálóbizottság

felállítását.

A jogszabály elfogadása után több ellenzéki párt és civilszervezet beadványt nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz, kérve a törvény megsemmisítését.