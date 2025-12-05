A kormány fizet Budapest helyett

Szerző: MTI, Gondola

2025. december 5. 18:26

A főpolgármester alkalmatlansága miatt nem maradhatnak jövedelem nélkül a BKV-dolgozók.

A kormány törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűléshez, ami azt a célt szolgálja, hogy Budapest fizetésképtelensége esetén is valamennyi fővárosi dolgozó hozzájusson a fizetéséhez - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Gulyás Gergely azt írta: a javaslat semmilyen fővárosi feladatot nem ruház át, semmilyen hatáskört nem von el, de biztosítja a budapesti közszolgáltatások - köztük a tömegközlekedés - zavartalan működését.



A budapesti segélyhiteltörvény újabb bizonyítéka annak, hogy a nemzet fővárosának zavartalan működése felette kell, hogy álljon a politikai csatározásoknak - tette hozzá a tárcavezető.

Gulyás Gergely kiemelte: a városvezetés döntéseinek és kormánnyal folytatott vitáinak a budapestiek nem lehetnek a kárvallottjai.